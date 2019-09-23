طريقة الاستعلام علي موقع ابشر عن المخالفات المرورية برقم اللوحة و…

لقد أصبح الاستعلام علي المخالفات المرورية حالياً إلكترونياً عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث لاقي هذا النظام والجهد المبذول بالشكر والعرفان لوزارة الداخلية على جهودها الثمينة لراحة المواطنين، ونوضح لكم في هذا المقال كل المعلومات المتاحة حول هذا الموضوع من طريقة الاستعلام وكيفية تسديد الغرامات إلكترونياً.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو اللوحة

سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية كالتالي:

الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني .

. كتابة رقم الهوية الخاص بك.

سيظهر لك الرمز المرئي أسفل الصفحة قم بكتابته والضغط علي موافق.

ثم يظهر لك مربع بداخله خانات لبيانات مطلوب تسجيها، اكتب هذه البيانات.

ثم ستظهر لك جميع مخالفاتك التي ارتكبتها من مكان ووقت وقيمة مالية مستحقة للدفع.

معرفة المخالفات المرورية عن طريق الهاتف

كما سوف نوضح لكم طريقة أخرى لمعرفة المخالفات المرورية الخاصة بك التي ارتكبتها وذلك عن طريق الهاتف، فقط بالاتصال علي رقم (989) ومن ثم اضغط علي رقم (1) للسيارة وتكرار الضغط علي رقم(1) لتقوم باستعلام عن المخالفات المرورية، والآن تكتب رقم السجل المدني الخاص بك أو رقم الهوية وأخيراً اضغط علي زر #، كما ويُمكنك أيضاً الاتصال على رقم (1292888) .

مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية

اتجهت الوزارات والحكومات في السعودية إلى استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في إدارة جميع خدماتها وتقديمها للمواطنين التي منها خدمة الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية.