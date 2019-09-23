تعرف على تخفيضات الخطوط الوطنية السعودية بمناسبة اليوم الوطني وشعار…

اليوم هو اليوم الوطني للسعودية، وهو حدث هام يتم الاحتفال به سنويا واليوم الذكرى 89 لبناء المملكة، وعمت الاحتفالات ومظاهر السعادة في الشوارع السعودية، وأيضا على صفحات التواصل الاجتماعي، أما شعار اليوم فهو الهمة من أجل القمة، وأن الأتحاد هو ما يدفع الناس إلى النهوض نحو القمة بشكل مستمر، وتم الاحتفال من خلال إشعال الألعاب النارية، وأيضا وجود تخفيضات مغرية في كافة الأماكن، مثل تخفيضات هايبر بنده وعروض العثيم، وعروض الخطوط الوطنية التي قدمت عروض مخفضة للغاية بمناسبة الاحتفال.

تخفيضات الخطوط الوطنية السعودية بمناسبة اليوم الوطني

قدمت الخطوط الوطنية السعودية تخفيضات هائلة بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني، حيث طرحت سعر التذكرة الداخلية بسعر 99 ريال فقط وذلك من يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، بجانب تقديم عدد كبير من المتاجر الشهيرة لعروص مميزة ومنها كارفور.

اليوم الوطني للسعودية 1441

تحتفل السعودية من كل عام في نفس اليوم بذكرى بناء المملكة السعودية، وهو يعد يوم إجازة رسمية للعاملين في القطاع العام والخاص، بدأ منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، ويهتم الناس في هذا اليوم بالخروج والتنزه خاصة مع عروض التراحل المناسبة والمخفضة المقدمة من أماكن متعددة، مع وجود مهرجانات فنية وشعبية في هذا اليوم، وارتداء الأوشحة الخضراء وتزيين الشوارع والسيارات، ووجود الألعاب النارية بكثرة في الشوارع، ومظاهر الأحتفال الأخرى.