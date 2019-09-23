أجمل رسائل وصور التهنئة باليوم الوطني السعودي الـ89 وعروض مُميزة من…

اختفالات ضخمة تَعُم أرجاء المملكة العربية السعودية في الذكرى التاسعة والثمانين من تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في 23 سبتمبر 1932، فاكتست المباني والمنشآت العامة والخاصة بالألوان الخضراء، كما بدأت المهرجانات الفنية في أداء فقراتها تزامنًا مع وصول الوفود الرسمية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني، في حين بدأت الشركات الوطنية والخاصة في تقديم عروضها وتخفيضاتها الكبيرة للمواطنين من اليوم.

عروض الطيران السعودي في اليوم الوطني

ومن جانبها قدمت عدد من شركات الطيران السعودي، عروضصا مُخفضة على تذاكر الطيران، أبرزها شركة الخطوط الوطنية السعودية التي منحت مليون تذكرة بسعر 99 ريال سعودي للتذكرة الواحدة حتى نفاذ الكمية على طيران الداخل ممتدة من الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020، غير قابلة الاسترجاع أو التغيير وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

كما قدمت شركة طيران ناس عروضها هي الأخرى وعرضت التذكرة الداخلية بـ49 ريال سعودي فقط في ذكرى اليوم الوطني.

صور التهنئة اليوم الوطني

والآن إليكم أجمل الصور المعبرة باحتفالات اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين:

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رسائل التهنئة باليوم الوطني السعودي

وتزامنًا مع الذكرى الـ89 على تأسيس المملكة العربية السعودية، يبحث السعوديين عن أجمل عبارات ورسائل التهنئة باليوم الوطني للتبادل مع الأهل والأحباب والأصدقاء، ننشر لكم أبرزها: