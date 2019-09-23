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أجمل رسائل وصور التهنئة باليوم الوطني السعودي الـ89 وعروض مُميزة من…

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اختفالات ضخمة تَعُم أرجاء المملكة العربية في الذكرى التاسعة والثمانين من تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في 23 سبتمبر 1932، فاكتست المباني والمنشآت العامة والخاصة بالألوان الخضراء، كما بدأت المهرجانات الفنية في أداء فقراتها تزامنًا مع وصول الوفود الرسمية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني، في حين بدأت الشركات الوطنية والخاصة في تقديم عروضها وتخفيضاتها الكبيرة للمواطنين من اليوم.

عروض الطيران السعودي في اليوم الوطني

ومن جانبها قدمت عدد من شركات الطيران السعودي، عروضصا مُخفضة على تذاكر الطيران، أبرزها شركة الخطوط الوطنية السعودية التي منحت مليون تذكرة بسعر 99 ريال سعودي للتذكرة الواحدة حتى نفاذ الكمية على طيران الداخل ممتدة من الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020، غير قابلة الاسترجاع أو التغيير وغير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض تذاكر الطيران بـ99 ريال فقط

الخطوط السعودية الجوية تقدم عرضًا مُغريًا على أسعار تذاكر الطيران بمناسبة اليوم الوطني

 

عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض تذاكر الطيران بـ99 ريال فقط

عروض الخطوط السعودية الخيالية باليوم الوطني| شركة الخطوط السعودية تخفض تذاكر الطيران بـ99 ريال فقط

 

كما قدمت شركة طيران ناس عروضها هي الأخرى وعرضت التذكرة الداخلية بـ49 ريال سعودي فقط في ذكرى اليوم الوطني.

 صور التهنئة اليوم الوطني

والآن إليكم أجمل الصور المعبرة باحتفالات اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين:

كيفيه استقدام الزوجة الورقية والإلكترونية... فيديو توضيحي

كيفيه استقدام الزوجة الورقية والإلكترونية… فيديو توضيحي

اليوم الوطني

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اليوم الوطني

رسائل تهنئة باليوم الوطني السعودي 89

رسائل اليوم الوطني السعودي 89

رسائل تهنئة باليوم الوطني السعودي 89

رسائل تهنئة باليوم الوطني السعودي 89

همة حتى القمة

رسائل تهنئة باليوم الوطني السعودي 89

رسائل تهنئة

تحديد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441هـ واحتفالات ضخمة في الذكرى الـ89

تحديد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441هـ واحتفالات ضخمة في الذكرى الـ89

فعاليات موسم اليوم الوطني السعودي 89

فعاليات اليوم الوطني السعودي 89

موعد الإجازة لليوم الوطني السعودي 1441/2019 للموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص والبنوك

أغنية همة حتى القمة اليوم الوطني 89
أغنية همة حتى القمة اليوم الوطني 89

اليوم الوطني 1441
احتفالات السعودية باليوم الوطني

 

 

رسائل التهنئة باليوم الوطني السعودي

وتزامنًا مع الذكرى الـ89 على تأسيس المملكة العربية السعودية، يبحث السعوديين عن أجمل عبارات ورسائل التهنئة باليوم الوطني للتبادل مع الأهل والأحباب والأصدقاء، ننشر لكم أبرزها:

  • يا وطناً رسمت لأبنائه مستقبل العز والمجد والفداء.
  • منصة المجد محراب نتلوه من في أعقاب الكدر والمصائب، نتلوا رفيع المجد بسيوف وحراب.
  • وطني تنسكب دمائي وروحي فداه مهما قدمنا له لن يكفي لنوضح محبتنا لترابه.
  • كل عام وأنت أغلى الأوطان.
  • وطني دمت شامخاً برايتك الخضراء.
  •  يا وطناً رسمت لأبنائه مستقبل العز والمجد والفداء.
  • منصة المجد محراب نتلوه من في أعقاب الكدر والمصائب، نتلوا رفيع المجد بسيوف وحراب.
  •  وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه.
  • وطني تنسكب دمائي وروحي فداه مهما قدمنا له لن يكفي لنوضح محبتنا لترابه.
  • فلتهنأ يا وطني بيومك المجيد.
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الكلمات الدلائليه
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