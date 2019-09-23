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فريدة التاريخ

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جدة - خالد شويل - خالد الفيصل

ياجاهـــــــــــــــلٍ فيـــــــــــــــــــــــــــــنا ترانــــــــــــــــــا حكمــــــــــــــنا

فريـــــــــدة التـــــــــــــــــــــــــــــاريـــــخ ثـــــــــــــــــــلاث مــــــــــــــرّات

زالــــــــــــت وعـــــــــــــــادت ثم زالـــــــــــــــــت وعــــــدنا

والله يبعـــــــــــــــث مـــــــــــــــا يــبي حي لو مــــــــات

وحنّا هَـــــــــل التوحــــــــيد مظـــــــــهر ومعــــــــنى

قول وفعل ماهيبْ مطمع سياســـات

توحيـــــــــــــــدنا شلْنــــــــــــــــــــــــاه رايــــــــــــــــــــة عَلَمـــــــــــــنا

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ودستــــــــــــــــورنا قـــــــــــــرآنْ رب العبـــــــــــــــــــــادات

وشعـــــــــــــــــــارنا سيفـــــــــــــين أمـــــــنْ وعـــداله

ونخلـــــــــــة نُمــــــــــــوْ الـــــــــــدّار وعلـــــــــــوْ قامــــــــــات

ومعــــــــــــــزّي التأســـــــــــــــــيس بانــــــــــــــــــــــــــي وطـــــنّا

على تحــــــــــــدّي الوقـــت والفكر والذّات

وعيالــــــــــه ملـــــــــــــــــوك البطـــــــــــــــــــولات مـــــــــــــــنّا

على طــــــــــــــريق العُــــــــــودْ هيـــــــــبه وهقوات

خالد الفيصل


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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