شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم (الاثنين)، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. Advertisements ورحب خادم الحرمين الشريفين بجلالته ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى جلالة ملك البحرين سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين. وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين. حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.



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