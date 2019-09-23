شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة القريات»: إهداء شتلات للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ89 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات، غداً (الثلاثاء) في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين، بتوجيهات ومتابعة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري، إذ سيتم توزيع هدايا عبارة عن شتلات.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بالقريات ناجح سالم خلف الصبيحي أن هذه المناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، مضيفاً أن هذه المبادرة بمناسبة اليوم الوطني، إذ يقدر عدد الشتلات بنحو 500 شتلة زراعية تم توفيرها عن طريق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وتهدف المبادرة إلى تشجير وزراعة شتلات في مختلف أحياء المحافظة، وزراعة الأشجار التي تناسب بيئة القريات، والإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه الزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع وأكد أنه سيتم توزيع الشتلات الزراعية على المواطنين والمزارعين كهدايا، مع التعريف بالخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين والمزارعين بركن خاص بأحد المولات.