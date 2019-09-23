شكرا لقرائتكم خبر عن «سجون جدة» تنظم مسيرة بحرية بمناسبة اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم (الاثنين) احتفالات باليوم الوطني الـ89، وتميزت مشاركتها بمبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى سجون المملكة، إذ تضمنت مسيرة وطن، واستعراض فريق «برق» لسيارات الدفع الرباعي بـ100 سيارة، وفريق «دراج» للدراجات الهوائية بـ200 دراجة، ترافقهم عدد من المركبات الرسمية للسجون بهويتها الجديدة، إضافة إلى استعراض عسكري، وذلك على الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

وقال مدير سجون المنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش إن هذا الاحتفال يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة مكة المكرمة وسجون المملكة، حيث شارك مجموعة من نزلاء برنامج «ثقة» في سجن بريمان ومجموعة من نزلاء إصلاحية جدة في المسيرة، إضافة إلى 200 درّاج من فريق الدراجات، و100 سيارة دفع رباعي، وفصيل مشاة عسكري، وفرقة موسيقية.

وبدأت احتفالات اليوم الوطني بخروج المسيرة من مقر المنطقة بمحافظة جدة، متجهه إلى الواجهة البحرية، واستقبلتها فرقة موسيقية من نزلاء إصلاحية جدة، ثم العودة مرة أخرى لمقر الحفل بفندق دار الضيافة بسجن بريمان، المتضمن على مسابقة ثقافية وعزف مقطوعات وطنية وفن تشكيلي من قبل النزلاء.