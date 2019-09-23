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21 فناناً وفنانة يشكلون لوحة جدارية بمناسبة اليوم الوطني

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

نفّذ مجلس شباب الجوف ممثلاً بعدد من الرسامين والرسامات بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف جدارية وطنية، تضمنت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، وشعار اليوم الوطني السعودي الـ89.

وذكر المتحدث باسم مجلس شباب الجوف حامد العوينان، أن أكثر من 31 ساعة تطوعية استثمرها أكثر من 21 فناناً وفنانة من الجوف لتشكيل الجدارية الوطنية التي نالت استحسان الجميع.

يُذكر أن مجلس شباب الجوف يشارك هذه الأيام بحزمة من البرامج والفعاليات والمبادرات التي تخص اليوم الوطني السعودي الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» في كل محافظات ومراكز المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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