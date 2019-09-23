شكرا لقرائتكم خبر عن 21 فناناً وفنانة يشكلون لوحة جدارية بمناسبة اليوم الوطني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
نفّذ مجلس شباب الجوف ممثلاً بعدد من الرسامين والرسامات بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف جدارية وطنية، تضمنت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشعار اليوم الوطني السعودي الـ89.
وذكر المتحدث باسم مجلس شباب الجوف حامد العوينان، أن أكثر من 31 ساعة تطوعية استثمرها أكثر من 21 فناناً وفنانة من الجوف لتشكيل الجدارية الوطنية التي نالت استحسان الجميع.
يُذكر أن مجلس شباب الجوف يشارك هذه الأيام بحزمة من البرامج والفعاليات والمبادرات التي تخص اليوم الوطني السعودي الـ89 تحت شعار «همة حتى القمة» في كل محافظات ومراكز المنطقة.
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