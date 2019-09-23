السعودية | هذا ما كتبه الملك سلمان في "تويتر" بمناسبة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم هذا ما كتبه الملك سلمان في "تويتر" بمناسبة اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين في حسابه الرسمي على "تويتر": "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".
وأضاف الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للسعودية: "إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار".
ولاقت تغريدة الملك سلمان تفاعلاً واسعاً على مستوى الوطن العربي والإسلامي، حيث تناقلها العديد من رواد "تويتر" معبرين عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالسعودية.
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