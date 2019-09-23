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أتاح مركز تنمية المرأة التابع للجنة التنمية الاجتماعية بعرقة، الفرصة للمشاركات والعبارات الوطنية في "حائطه" الإلكتروني؛ تعبيرًا عن حب الوطن في يومه الـ٨٩.
وتنوّعت المشاركات عَبر "الحائط" ما بين كلمات تفوح برائحة الولاء والمحبة لهذا الوطن، وما بين كلمات شعرية تُعانق تاريخه المجيد، وعبارات أخرى لا تتوقف عن الدعاء له بدوام الأمن والأمان والاستقرار.
وعَبّرت الشاعرة "الريم" بقولها: للوطن عز ومهابة واحترام.. لو حكيت بموطني مهما حكيت.. ما يوصف موطني شعر وكلام.. يعجز التعبير عن حب الوطن".
وشاركتها حنان الغامدي بعبارة: "وطني أنت الأمن.. أنت الحب.. أنت الأمل".
وكتب آخر عبارات الفخر بالوطن بقوله: "حب الوطن فخر واعتزاز، وطني مهبط الوحي وأرض الحرمين، وبها قبلة المسلمين وقبر خاتم الأنبياء والمرسلين، وتتّجه إليها الأفئدة كل يوم، وهي البلد الوحيد الذي يخدم ملايين البشر في مكان واحد وزمن واحد.. وطني وطن الشرف والعزة والشموخ".
وقالت أماني ملحم: "دمت يا أغلى وطن، دمت يا وطن العزة والشموخ، دمت يا وطن التغيير والعطاء والإنسانية". وشاركتها "ريهام المنصور: "تبقى في الفؤاد مُتربعًا حُبًّا".
أما "أم عمر" فكتبت: "وطني أكبر من يوم وطني.. عمر وعراقة.. وطني وطن التوحيد أعزّه الله بدينه وقادته"، بينما قالت "أم ناصر": "والله ما مثلك بهالدنيا بلد".
وكتبت "شيخة أبو نيان": "وطني أدام الله عليك الأمن والأمان والسلامة والإسلام".
وقالت "هياء الحبيل": "حفظ الله وطننا الغالي، ويبقى في القلب انتماؤنا له، وكلما أصبحت وأمسيت؛ فخرًا لي أن أكون محبةً للوطن".
وأتاح "مركز تنمية المرأة بعرقة" استقبال المشاركات الوطنية تعبيرًا عن الفرحة بيومه الـ٨٩ عَبر "حائطه الإلكتروني":
https://padlet.com/ergah_media/ly74e0np8aq5
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 05:26 PM
أتاح الفرصة للمشاركة بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩"حائط مركز مرأة عرقة".. شعرٌ وغزلٌ في حب الوطن
أتاح مركز تنمية المرأة التابع للجنة التنمية الاجتماعية بعرقة، الفرصة للمشاركات والعبارات الوطنية في "حائطه" الإلكتروني؛ تعبيرًا عن حب الوطن في يومه الـ٨٩.
وتنوّعت المشاركات عَبر "الحائط" ما بين كلمات تفوح برائحة الولاء والمحبة لهذا الوطن، وما بين كلمات شعرية تُعانق تاريخه المجيد، وعبارات أخرى لا تتوقف عن الدعاء له بدوام الأمن والأمان والاستقرار.
وعَبّرت الشاعرة "الريم" بقولها: للوطن عز ومهابة واحترام.. لو حكيت بموطني مهما حكيت.. ما يوصف موطني شعر وكلام.. يعجز التعبير عن حب الوطن".
وشاركتها حنان الغامدي بعبارة: "وطني أنت الأمن.. أنت الحب.. أنت الأمل".
وكتب آخر عبارات الفخر بالوطن بقوله: "حب الوطن فخر واعتزاز، وطني مهبط الوحي وأرض الحرمين، وبها قبلة المسلمين وقبر خاتم الأنبياء والمرسلين، وتتّجه إليها الأفئدة كل يوم، وهي البلد الوحيد الذي يخدم ملايين البشر في مكان واحد وزمن واحد.. وطني وطن الشرف والعزة والشموخ".
وقالت أماني ملحم: "دمت يا أغلى وطن، دمت يا وطن العزة والشموخ، دمت يا وطن التغيير والعطاء والإنسانية". وشاركتها "ريهام المنصور: "تبقى في الفؤاد مُتربعًا حُبًّا".
أما "أم عمر" فكتبت: "وطني أكبر من يوم وطني.. عمر وعراقة.. وطني وطن التوحيد أعزّه الله بدينه وقادته"، بينما قالت "أم ناصر": "والله ما مثلك بهالدنيا بلد".
وكتبت "شيخة أبو نيان": "وطني أدام الله عليك الأمن والأمان والسلامة والإسلام".
وقالت "هياء الحبيل": "حفظ الله وطننا الغالي، ويبقى في القلب انتماؤنا له، وكلما أصبحت وأمسيت؛ فخرًا لي أن أكون محبةً للوطن".
وأتاح "مركز تنمية المرأة بعرقة" استقبال المشاركات الوطنية تعبيرًا عن الفرحة بيومه الـ٨٩ عَبر "حائطه الإلكتروني":
https://padlet.com/ergah_media/ly74e0np8aq5
، "حائط مركز مرأة عرقة".. شعرٌ وغزلٌ في حب الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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