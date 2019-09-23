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محمد بن مسعود - الدمام - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".
وأكد -حفظه الله- أن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
واختتم التغريدة سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 05:22 PM
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة بمناسبة اليوم الوطني: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".
وأكد -حفظه الله- أن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
واختتم التغريدة سائلاً الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
، خادم الحرمين الشريفين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا.. ونتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء ،
المصدر : الخليج 365
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