، سفارة المملكة في فيتنام تحتفل بيوم الوطن الـ89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عددٍ من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء العرب

احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فيتنام الاشتراكية بالذكرى الـ89 لليوم الوطني السعودي.

وحضر الحفل نائب وزير الخارجية نجوين كواك كونغ، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الفيتناميين وأعضاء السلك الدبلوماسي، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين في فيتنام، وأبناء الجالية السعودية، كما حضر الحفل عددٌ من رجال الأعمال الفيتناميين والجالية الإسلامية.

وعبَّر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود بن فهد السويلم، عن سعادته بالاحتفاء بيوم الوطن، والمشاركة الفيتنامية الكبيرة في هذا الاحتفال، والتي تعكس المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية لدى حكومة وشعب فيتنام.

وقال السويلم لـ"الخليج 365": أتشرّف باسمي ونيابةً عن منسوبي السفارة، أن أرفع أسمى آيات التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 لإعلان توحيد المملكة، ونسأل الله أن يديم على المملكة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من كل مكروه.