، "آل الشيخ" مخاطباً منسوبيه: همّة التعليم قمّة للوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا الله أن يحفظ البلاد بمناسبة اليوم الوطني الـ89

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رسالة وطنية عميقة لمنسوبي وزارته في ذكرى يوم الوطن المجيد 89، شدد فيها على أن همّة التعليم قمّة للوطن.

وغرّد "آل الشيخ" قائلاً: أحبتي منسوبي التعليم.. أبنائي الطلاب والطالبات.. أهنئكم بـ #اليوم_الوطني_٨٩ ونجدد فيه الولاء لقيادتنا، والعمل لتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف: أعتزّ بما تقدمونه لرسالة #وزارة_التعليم وأدعو الله أن يحفظ وطننا من كيد الأعداء، ويوفقنا لخدمته، ونكون سداً منيعاً أمام أعدائه؛ لتكون #همة_التعليم_قمة_للوطن.