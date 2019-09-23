slahyet eleqama: الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة عبر رابط بوابة ابشر وزارة الداخلية

الاستعلام عن صلاحية الاقامة، اجراء يجب اتخاذه للعمال الوافدين من حين الي اخر نتيجة انتهاء صلاحية الاقامة، ويمكن تعريف صلاحية الاقامة علي أنها التصريح الذي تمنحه الدولة للمقيمين الأجانب لفترة محددة للاقامة داخل حدود الدولة، ويجب التأكد من صلاحيتها حيث في حالة انتهاء الاقامة بدون تجديدها يتعرض الفرد لخطر الترحيل الفوري.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

قد قامت المملكة العربية السعودية بأخذ خطوة جيدة من أجل انهاء كل ماهو مخالف و وضع الحد له، والمخالفون هم المواطنين الغير محافظين علي أوراق الاقامة الخاصة بهم وغير حاملين لها، لذلك تقوم الحكومة بالبحث عن أي مخالف يتواجد دون اقامة، ومتابعة أوقات ومواعيد التجديد لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة

قد قامت المملكة العربية بتسهيل الأمر علي المواطنين عن طريق نظام يعرف بنظام (أبشر الجوازات)،الذي يمكن المواطن من الاستعلام عن الاقامة عن طريق رقم الاقامة ورقم الجواز، و يعتمد علي الاطلاع عن المعلومات الخاصة بالمواطن من موعد دخولة البلاد ومدة الاقامة وموعد الانتهاء، ويطالب المواطن بدفع رسوم الاقامة الجديدة قبل انتهاء المدة عن طريق رقم الاقامة ورقم الجواز.