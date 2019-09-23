ملك البحرين: لقائي مع خادم الحرمين يتطرق لتطورات المنطقة

أكد حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم الاثنين، أن لقاءه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يأتي لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها، وذلك استمرارًا للتنسيق والتشاور المتواصل لكلّ ما فيه خير البلدين والشعبين ومصلحة الدول والشعوب الشقيقة.

وعبر ملك البحرين، في تصريحات عقب وصوله إلى جدة، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، بمناسبة اليوم الوطني، سائلًا المولى أن يديم على المملكة وشعبها الأمن والرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: إننا بهذه المناسبة نؤكد على تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وجدَّد ملك البحرين إدانة واستنكار بلاده للعمل التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

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وأكَّد أنَّ مملكة البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، ومثمنًا في الوقت ذاته الدور المحوري للشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدَّد ملك مملكة البحرين، على أنَّ استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة العربية السعودية فحسب بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

ودعا ملك البحرين، الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان والرخاء، لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية والتطور في ظلّ القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.