بالصور.. الملك حمد بن عيسى يصل إلى جدة

وصل، اليوم الاثنين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.
وكان في استقبال ملك البحرين، في المطار، كل من: الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
وكذلك، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.
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