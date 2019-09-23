«رويترز»: السعودية تستأنف كامل إنتاجها النفطي الأسبوع المقبل

ذكر مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أنَّ السعودية استعادت حوالي 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات إرهابية على موقعين تابعين لشركة أرامكو منذ 10 أيام، مشيرة إلى أنَّها ستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر لوكالة رويترز للأنباء، أنَّ إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميًا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي 3 ملايين برميل يوميًا.

وتسببت الهجمات الإرهابية على معملين تابعين لأرامكو، في توقف إنتاج حوالي 5.7 مليون برميل يوميًا.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 1%، وحقق خام برنت في العقود الآجلة 65.50 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل، بفعل شكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية إمدادات الخام بالكامل بعد هجوم على أكبر منشأة معالجة في المملكة واستمرار التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.

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من جانبه أكّد الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين لشركة أرامكو أمين الناصر، في رسالة لموظفي الشركة، أن الشركة باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر «أقوى من ذي قبل».

وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني: «لا شكَّ أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابًا».

بدوره أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أول أمس السبت، أنَّ الهجوم على «أرامكو» استهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، وتابع: «الأكيد لدينا أنَّ الهجوم لم يأتِ من اليمن، بل أتى من الشمال»، في إشارة إلى إيران.

وتابع الجبير: «على العالم أن يضع حدًّا للسياسات الإيرانية المزعزِعة للأمن والاستقرار، مؤكدًا: «يجب تحسين الاتفاق النووي، لا سيما قضية تخصيب اليورانيوم». مشيرًا إلى أن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.