أمر ملكي يمنح وسامي «خالد» و«سلمان» لمرشحي «دارة الملك عبدالعزيز»

صدر أمر ملكي، اليوم الإثنين، بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز؛ حيث تم منح وسامي الملك خالد والملك سلمان من الدرجة الثالثة، لكلٍ من:

1 ـ الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيع، وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة.

2 ـ الأستاذة الدكتورة ليلى بنت صالح البسام، وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة.

3 ـ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

4 ـ الأستاذ الدكتور عبدالله بن ناصر الوليعي، وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

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5 ـ الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

6 ـ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

وكان أمر ملكي، قد صدر في وقت سابق اليوم، بمنح وسام الملك فيصل لـ46 ضابطًا و3 أفراد من الحرس الوطني، وتقليد 49 من منسوبي الحرس الوطني وسامي «فيصل» و«فهد»، وذلك لمشاركتهم في عملية «إعادة الأمل».

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1239 من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع، نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة، أو إسهامهم بفاعلية في عملية «إعادة الأمل».