شرطة الرياض تعلن تفاصيل واقعة سلب مليوني ريال بعد الاعتداء على سودانيين

كشَّف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرُّض مقيمين من الجنسية السودانية للاعتداء، وسلب حقيبة تحوي مبلغًا ماليًا جاوز المليوني ريال، وذلك بحي المربع وسط العاصمة الرياض.

وأضاف التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية الجناة، وهم خمسة أشخاص- مواطنان.. يمنيان.. تشادي- في العقدين الثالث والرابع؛ حيث تم القبض عليهم وإيقافهم، كما جرى إيقاف المبلّغَينْ ووكيل الشركة، التي يعملان بها.

جاء ذلك، بعد ثبوت قيام المبلّغَينْ بجمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطرقٍ غير مشروعة، وتواطؤ وكيل الشركة التي يعملان بها معهما بالتستر عليهما، وتمكينهما من استغلال اسم الشركة العائدة لموكله لإجراء التحويلات المالية.

وتم التحفظ على مبلغ 1.200.000 ريال، تم ضبطها بحوزة المبلّغَينْ، إلى جانب المبلغ المسلوب منهما الذي يتجاوز المليوني ريال، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق جميع الموقوفين، وسط تأكيدات من شرطة المنطقة بحرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.