أمر ملكي: تقليد 49 من منسوبي الحرس الوطني وسامَي «فيصل» و«فهد»

صدر أمر ملكي، اليوم الاثنين، بالموافقة على منح 49 من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد، وهم:
ـ الرقيب أول/ يوسف بن محمد عبدالعزيز الزومان
ـ الرقيب أول/ مطر بن ضاوي عيد الحربي
ـ الرقيب أول/ طلال بن محماس غازي العتيبي
ـ الرقيب أول/ نادر بن صنيتان خليوي الحربي
ـ الرقيب أول/ فوزان بن صامل بويكير المطيري
ـ الرقيب أول/ فهد بن مطلق مثعي العتيبي
ـ الرقيب أول/ عواض بن سعد سعيد العتيبي
ـ الرقيب أول/ عبدالله بن محمد سلمان الدوسري
ـ الرقيب أول/ عبدالله بن جبل محمد الشهراني
ـ الرقيب أول/ غازي بن عوين عيد العتيبي
ـ الرقيب/ حسن بن فهيد سعود السهلي
ـ الرقيب/ فلاح بن عبيد سليمان العتيبي
ـ الرقيب/ بجاد بن سعود مسلط البقمي
ـ الرقيب/ مشجع بن فايز سند الدوسري
ـ الرقيب/ علي بن سعود خدام الشمري
ـ الرقيب/ بدر بن خليفه سعيد العنزي
ـ الرقيب/ مفرح بن محفوظ مريغان العنزي
ـ الرقيب/ فارس بن ظويهر جفران الشمري
ـ الرقيب/ صالح بن خلف سعد الشمري
ـ الرقيب/ محمد بن نايف هذيل الحربي
ـ الوكيل رقيب/ محمد بن حسن مانع المكاييل
ـ الوكيل رقيب/ عبدالله بن حجي صالح البصري
ـ الوكيل رقيب/ خالد بن مسعود سراب العتيبي
ـ الوكيل رقيب/ سلطان بن مرزوق ضافي الحربي
ـ الوكيل رقيب/ محمد بن حسن علي شراحيلي
ـ الوكيل رقيب/ عمر يحيى علي عسيري
ـ الوكيل رقيب/ راجي بن علي سودان الحربي
ـ الوكيل رقيب/ فيصل بن صالح شطي العنزي
ـ الوكيل رقيب/ فايز بن عمير عامر السفياني
ـ الوكيل رقيب/ خالد بن عتيق معوض المطيري
ـ الوكيل رقيب/ سلطان بن عقاب وصيص العتيبي
ـ الوكيل رقيب/ الحميدي معيض الحميدي السبيعي
ـ الوكيل رقيب/ سامي بن مدالله رحيل العنزي
ـ الوكيل رقيب/ ناصر بن غازي مطلق العتيبي
ـ الوكيل رقيب/ عبدالرحمن عواض معجب العتيبي
ـ الوكيل رقيب/ أحمد بن علي حسين مسيري
ـ الوكيل رقيب/ علي مسند علي آل فويضل
ـ الوكيل رقيب/ سمويد بن ناصر عويد الغنزي
ـ الوكيل رقيب/ ماطر بن عبيد هذال الحربي
ـ الوكيل رقيب/ فاضل بن عباس علي الخليف
ـ الوكيل رقيب/ نداء بن زيدان صقير الحربي
ـ الوكيل رقيب/ طويفر بن سامر رشيدان المطيري
ـ العريف/ سعد بن غرم الله محيميد العلياني
ـ العريف/ محسن بن عايض صالح المطيري
ـ ماجد بن واصل وصل الحربي
ـ العريف/ إبراهيم عبدالله عبدالعزيز الزكري
ـ العريف/ سعد بن سويلم عبدالله السويلم
ـ العريف/ مزيد بن هلال زويد المطيري
ـ العريف/ خالد بن عيضه حمدان الشريف
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