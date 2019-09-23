أمر ملكي: تقليد 49 من منسوبي الحرس الوطني وسامَي «فيصل» و«فهد»

صدر أمر ملكي، اليوم الاثنين، بالموافقة على منح 49 من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد، وهم:

ـ الرقيب أول/ يوسف بن محمد عبدالعزيز الزومان

ـ الرقيب أول/ مطر بن ضاوي عيد الحربي

ـ الرقيب أول/ طلال بن محماس غازي العتيبي

ـ الرقيب أول/ نادر بن صنيتان خليوي الحربي

ـ الرقيب أول/ فوزان بن صامل بويكير المطيري

ـ الرقيب أول/ فهد بن مطلق مثعي العتيبي

ـ الرقيب أول/ عواض بن سعد سعيد العتيبي

ـ الرقيب أول/ عبدالله بن محمد سلمان الدوسري

ـ الرقيب أول/ عبدالله بن جبل محمد الشهراني

ـ الرقيب أول/ غازي بن عوين عيد العتيبي

ـ الرقيب/ حسن بن فهيد سعود السهلي

ـ الرقيب/ فلاح بن عبيد سليمان العتيبي

ـ الرقيب/ بجاد بن سعود مسلط البقمي

ـ الرقيب/ مشجع بن فايز سند الدوسري

ـ الرقيب/ علي بن سعود خدام الشمري

ـ الرقيب/ بدر بن خليفه سعيد العنزي

ـ الرقيب/ مفرح بن محفوظ مريغان العنزي

ـ الرقيب/ فارس بن ظويهر جفران الشمري

ـ الرقيب/ صالح بن خلف سعد الشمري

ـ الرقيب/ محمد بن نايف هذيل الحربي

ـ الوكيل رقيب/ محمد بن حسن مانع المكاييل

ـ الوكيل رقيب/ عبدالله بن حجي صالح البصري

ـ الوكيل رقيب/ خالد بن مسعود سراب العتيبي

ـ الوكيل رقيب/ سلطان بن مرزوق ضافي الحربي

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ـ الوكيل رقيب/ محمد بن حسن علي شراحيلي

ـ الوكيل رقيب/ عمر يحيى علي عسيري

ـ الوكيل رقيب/ راجي بن علي سودان الحربي

ـ الوكيل رقيب/ فيصل بن صالح شطي العنزي

ـ الوكيل رقيب/ فايز بن عمير عامر السفياني

ـ الوكيل رقيب/ خالد بن عتيق معوض المطيري

ـ الوكيل رقيب/ سلطان بن عقاب وصيص العتيبي

ـ الوكيل رقيب/ الحميدي معيض الحميدي السبيعي

ـ الوكيل رقيب/ سامي بن مدالله رحيل العنزي

ـ الوكيل رقيب/ ناصر بن غازي مطلق العتيبي

ـ الوكيل رقيب/ عبدالرحمن عواض معجب العتيبي

ـ الوكيل رقيب/ أحمد بن علي حسين مسيري

ـ الوكيل رقيب/ علي مسند علي آل فويضل

ـ الوكيل رقيب/ سمويد بن ناصر عويد الغنزي

ـ الوكيل رقيب/ ماطر بن عبيد هذال الحربي

ـ الوكيل رقيب/ فاضل بن عباس علي الخليف

ـ الوكيل رقيب/ نداء بن زيدان صقير الحربي

ـ الوكيل رقيب/ طويفر بن سامر رشيدان المطيري

ـ العريف/ سعد بن غرم الله محيميد العلياني

ـ العريف/ محسن بن عايض صالح المطيري

ـ ماجد بن واصل وصل الحربي

ـ العريف/ إبراهيم عبدالله عبدالعزيز الزكري

ـ العريف/ سعد بن سويلم عبدالله السويلم

ـ العريف/ مزيد بن هلال زويد المطيري

ـ العريف/ خالد بن عيضه حمدان الشريف