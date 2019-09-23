مدير فيصل الطبي بالطائف: اليوم الوطني ملحمة تاريخية تكرر نفسها سنويًّا

أكد مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف مبارك اليامي، أن «اليوم الوطني الـ89 للمملكة ملحمة تاريخية تعيد نفسها كل عام لتذكرنا بما كنا وأين أصبحنا»، قائلًا: «إننا نعيش في ظل قيادة حملت على عاتقها همَّ الأمة والوطن، فجعلت رفاهية الوطن والمواطن همَّها، والتقدُّم والتطوُّر طريقة حياة وعمل، لنصحو جميعًا على نقلة نوعية على مستوى الوطن برؤية تحمل أفكارًا ورؤى ستنقل الوطن والمواطن إلى مرافئ الدول المتقدمة في كافة مجالات ومناحي الحياة».

ورفع اليامي -باسمه ونيابةً عن منسوبي مجمع الملك فيصل الطبي- أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بذكرى اليوم الوطني الـ89، وما تعيشه السعودية من تنامٍ متسارع في المجالات كافة، وتطور يواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وأوضح اليامي إن اليوم الذي توحدت فيه هذه الأرض المباركة تحت راية التوحيد، وبقيادة الملك المؤسس، هو صفحة من صفحات التاريخ الناصعة، ومناسبة تاريخية ذات تأثير عميق وصفحة مشرقة من صفحات البناء والتوحيد والنهضة والنماء.

وقال اليامي إن «احتفالك يا وطني ذكرى عزيزة وتاريخ مجيد لقادة وقيادة وملك حزم وعزم، حمل لنا ذكريات الماضي المجيد والمستقبل الجميل؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين».