تكريم عدد من منسوبي وزارة الداخلية بوسام «الملك فيصل»

صدر أمر ملكي، اليوم الاثنين، بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعددٍ من منسوبي وزارة الداخلية، نظير أعمالهم المميزة وهم:

1 ـ العريف/ ناصر بن هادي بن معجب اليامي

2 ـ العريف/ علي بن مهدي بن سالم آل سليم

3 ـ الجندي/ فهد بن سعود بن ظافر اليامي

4 ـ الجندي المتوفى/ إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان

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وتضمن الأمر الملكي نفسه الموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لـ:

1 ـ العقيد الركن/ رفيع بن سليمان المسعودي

2 ـ الجندي الأول/ محمد بن مبارك الراشدي

من منسوبي وزارة الداخلية