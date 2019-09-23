مسؤولو وأهالي الجبيل: الوطن يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار

علي ال مخلص

أكد عدد من مسؤولـي وأهالـي محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية، أن «اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، ونستذكر فيها جهود الملك عبدالـعزيز في توحيد المملـكة وإطلاق مسيرة الـبناء والـتنمية في جميع المجالات».

حيث قال محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر: «إننا نحتفل هذا اليوم بمناسبة سعيدة وغالية على كل مواطن ومواطنة، تذكرنا بالماضي العريق لوطننا الغالي، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصون»، مضيفًا أنه «منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، يتوارث أبناؤه البررة العهد حاملين معهم الإخلاص في القول والعمل، ومنح الاهتمام بالحرمين الشريفين والعناية بهما، معتمدين على نهج واضح أساسه بناء الإنسان والمكان في شتى المجالات ليسير وطننا بخطى ثابتة نحو التطور والتقدم والازدهار».

وتابع العسكر قائلًا: «اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوراء وزير الدفاع؛ تستمر المسيرة الزاهرة وفقًا لرؤية حكيمة تؤسس لعهد جديد من التقدم والازدهار لهده البلاد الغالية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاجتماعية، لتعزز الدور والمكانة العظيمة التي وصلت إليها المملكة بين دول العالم، مبنيةً على الثقة بشباب هذا الوطن الذين يعدون درعه الحصين وأداة هامة في تعزيز ازدهاره واستقراره».

من جانبه، قال رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف الدويش، إنه «في اليوم الوطني 89 نستذكر أمجاد وطن وما تحقق من إنجازات من عهد المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ظل رؤية المستقبل 2030 التي استلهمنا منها قوة العزيمة وتحقيق النجاح. وتستمر المسيرة الزاهرة وفقًا لرؤية حكيمة تؤسس لعهد جديد من التقدم والازدهار لهذه البلاد الغالية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاجتماعية.

Advertisements

بدوره، قال رئيس مركز جزيرة جنة شريف بن مجدل المجدل: «إن هذه الذكرى الغالية تمر بنا ونحن نتمتع بالأمن والأمان، ووطننا في مزيد من التطور والإنجازات في جميع المجلات الصناعية والتجارية والاجتماعية، وفق رؤية المملكة 2030، التي بدأ المواطن يرى ويجني ثمارها».

فيما قال عضو مجلس إدارة جمعية طيف التوحد محمد الزهراني: «إننا نعيش اليوم الفرحة الكبرى بذكرى التوحيد تحت راية التوحيد، وبيد المؤسس الفريد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود»، مضيفًا: «همة حتى القمة لنصل بهذا الوطن إلى أعلى الدرجات والمستويات.. همة حتى القمة ونحن نعيش في نقلة حضارية واقتصادية وثقافية ورياضية كبرى تقودنا إلى تحقيق رؤية وطن 2030».

وتقدم مدير مستشفى الجبيل سعد الدوسري -باسمه وباسم زملائه العاملين بالقطاع الصحي- بالتهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة اليوم الوطني، قائلًا: «نحن في هذا اليوم المجيد الذي نستعيد معه كل عام الأمجاد ومواطن الفخر والعزة بتوحد المملكة تحت راية لا إله إلا الله، نستحضر كل القيم والمثل الفضلى التي قامت عليها هذه البلاد المباركة».

وقال الدكتور فيصل الظفيري إن اليوم الوطني جاء بعد كفاح وجهدٍ وجهاد من رجل أخذَ على عاتقهِ أمانةَ أمةٍ وتجديدَ مهمةٍ عسيرة كانت من الأحلام بل من المستحيلات أن تتحقق، لولا أن هيأ الله هذا الإمام البطل عبدالعزيز بن عبدالرحمن، الذي عمل على توحيد القلوب قبل توحيد الصفوف، فأصبح جميع أهل هذه البلاد ينعمون بالخير والأمن والأمان الذي رسخه الله ثم الملك المؤسس، وتبناه من بعده أبناؤه الأوفياء الذين زرعوا الحكمة والحنكة في أبنائهم».

وقال رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد المسحل: «إننا نحتفل معًا باليوم الوطني التاسع والثمانين.. يوم العز والفخر، الذي توحد فيه الوطن الغالي»، قائلًا: «عامًا بعد آخر، نشعر -نحن أبناء هذا الوطن الغالي- بالعزة والكرامة، ونحن نراه يرتقي بهمة نحو القمة.. وإلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية بمشاركة جميع أبنائه رجالًا ونساءً».