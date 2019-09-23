وسام الملك فيصل للمقدم بحري «عبدالله بن غيث» بسبب إنجازاته العسكرية

صدر أمر ملكي، اليوم الإثنين، بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، للمقدم البحري الركن عبدالله بن عبدالرحمن بن غيث، من منسوبي وزارة الدفاع.

وأوضح الأمر الملكي، أنه تم منح المقدم البحري الركن عبدالله بن غيث وسام الملك فيصل؛ نظرًا لما قام به من أعمال وإنجازات متميزة في المجالات العسكرية، والأمنية، والمهمات الموكلة إليه.

وصدر أمر ملكي، اليوم، بمنح وسام الملك فيصل لـ46 ضابطًا و3 أفراد من الحرس الوطني، وتقليد 49 من منسوبي الحرس الوطني وسامي «فيصل» و«فهد»، وذلك لمشاركتهم في عملية «إعادة الأمل».

كما صدر أمر ملكي، بالموافقة على منح أوسمة لـ1239 من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع، نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة، أو إسهامهم بفاعلية في عملية «إعادة الأمل».