نادي «صم الشرقية» يجدّد العهد للقيادة في الذكرى الـ89 لليوم الوطني

جدَّد أعضاء نادي الصم بالمنطقة الشرقية، العهد؛ بالمضي قُدمًا في مواصلة جهود تنمية البلاد، وردع دعاوى الباطل والتشكيك، من خلال التمسُّك بشريعة الإسلام، والمحافظة على الوطن من الأشرار، والوقوف صفًا واحدًا مع القيادة الحكيمة.

ورفع رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (حفظهما الله)؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 89.

وأكد الباحص، أن إطلالة الذكرى الوطنية في عامها التاسع والثامنين للسعودية، تجعلنا نعود لمعرفة دلالات حقيقة هذا الكيان العظيم، الذي قاده الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله).

فقد قاد ملحمة بطولية، وحّد خلالها هذا الكيان، ولملم أطرافه، وجمعه تحت لواء واحد وكلمة واحدة، جعل أساسها كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأسَّس حكمًا على هذين المصدرين، اللذين هما أساس حياة المرء والتمسك بهما، ملغيًا كل الأطر القبلية الضيقة، وبنى الكيان على جسد واحد قائم على مبدأ العدالة والمساواة.

وأضاف: تناوب الخلف تلو الخلف من أبنائه البررة، ينهجون منهجه في الحياة، وينتهلون من منهله الصافي، ويستلهمون معالم طريقه الذي رسمه لهم؛ متطلعين ومستشرفين آفاق مستقبل؛ بنقاء سريرة وصفاء فكر وعبقرية نادرة؛ حتى أصبحت هذه البلاد بتوفيق الله، مصباح حضارة ودولة عصرية هي اليوم مضرب المثل في العالم كله.

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وقال الباحص: يحق لنا جميعًا أن نفخر بهذا التاريخ المرصَّع بالذهب، ويحق لنا أن نجدّد ذكرياتنا بفيض المشاعر الصادقة، التي نهديها مخضبة بجميل القول والعرفان لمؤسس حضارة هذه البلاد القائد الملك المؤسس- طيّب الله ثراه-، كما نحتفي برجالاته العظماء، الذين خلّدهم تاريخ البشرية، وأوسع لهم صفحاته وجدّد لهم الولاء، ورفع لهم راية الشموخ والعزة.

وتابع: نحن اليوم وفي غمرة هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، نواصل مسيرة البناء والنماء في عهد القيادة؛ حيث النجاحات المتوالية والمشاريع التنموية تزدهر في بلادنا، وتتوسع مراحل التنمية والبنى التحتية، معلنة عهدًا زاهرًا ورخاء يعم البلاد.

وأشار الباحص، إلى أن الرياضة تشكّل القاعدة الأساس لبناء ومواصلة حضارة البلاد، وتلاقحها فكريًا مع العالم أجمع؛ لذلك أولت القيادة الحكيمة الاهتمام بهذا القطاع، خاصة رياضة الصم في مختلف مراحلها ومنحتها الفرصة لأداء مهمتها الشريفة في رفد الرياضة السعودية، فغدت تلك الأندية الخاصة بالصم رافدًا حقيقيًا محققة الإنجازات.

وألمح بأن المنجزات تتوالى تلو المنجزات؛ لنقف احترامًا لرجال أمننا البواسل، الذين وقفوا بحزم وشجاعة وبسالة في وجه أداة التخريب والإرهاب؛ فدحروا وأبطلوا شرها وعدوانها.

أما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي، فنجاحاتها تُذكر؛ حيث الرؤية الوطنية 2030 تعد قاعدة أساسية، جعلت العالم بأسره يتجه لتلك الدراسات الاستراتيجية، التي تسير عليها البلاد في اقتصادها وتعليمها، وتتخذ منه مشروعًا عمليًا لكل مشاريعها، وكل عام والوطن بخير.