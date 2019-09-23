أمر ملكي يمنح اللواء الطبيب «محمد البارقي» وسام الملك فهد

صدر أمر ملكي، اليوم الإثنين، بالموافقة على منح وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة، إلى اللواء الطبيب محمد بن علي حافظ البارقي، من منسوبي وزارة الحرس الوطني.

وأوضح الأمر الملكي، أن منح اللواء البارقي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة، جاء لتميّزه في مجال الطب وحصوله على عدة جوائز عالمية.

وكان أمر ملكي، قد صدر- اليوم- بالموافقة على منح وسام الملك فيصل لـ46 ضابطًا و3 أفراد من الحرس الوطني، وتقليد 49 من منسوبي الحرس الوطني وسامي «فيصل» و«فهد»، وذلك لمشاركتهم في عملية «إعادة الأمل»