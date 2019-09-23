القيادة تهنئ الرئيس جوسيه ماريو بذكرى استقلال غينيا بيساو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس جوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس جوسيه ماريو فاز، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس غينيا بيساو، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس جوسيه ماريو فاز، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.