بالأسماء.. أمر ملكي يمنح وسام الملك فيصل لـ46 ضابطًا و3 أفراد من الحرس الوطني

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، لـ46 ضابطًا و3 أفراد من منسوبي وزارة الحرس الوطني؛ وذلك لمشاركتهم في عملية (إعادة الأمل).

وتضمن الأمر الملكي أسماء الممنوحين وسام الملك فيصل وهم:

1 ـ اللواء ركن/ نايف بن ماجد بن سعود آل سعود

2 ـ اللواء ركن/ سالم بن مشاري بن خلف العنزي

3 ـ العميد/ محمد بن طاحوس بن ربيع القحطاني

4 ـ العميد/ هاشم بن دحام بن علي العليمي

5 ـ العميد ركن/ عياد بن مفلح بن إبراهيم القحطاني

6 ـ العميد/ باني بن سليمان بن فراج الشمري

7 ـ العميد/ سلطان بن مفرح بن ماجد السبيعي

8 ـ العميد/ متلع بن مطر بن شبيب الشلوي

9 ـ العميد/ محمد بن سعيد بن محمد القحطاني

10 ـ العميد ركن/ نايف بن فالح بن مجول العتيبي

11 ـ العميد/ ناير بن منير بن ناير القحطاني

12 ـ العميد/ سعد بن عبدالرحمن بن عبدالله السعدان

13 ـ العميد/ ظافر بن حماد بن رجاء القحطاني

14 ـ العميد/ خالد بن مصلح بن أحمد القحطاني

15 ـ العقيد/ سعد بن مقعد بن عايش الحافي

16 ـ العقيد/ سند بن عقاب بن سند الشيباني

17 ـ العقيد/ سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله السيف

18 ـ العقيد ركن/ فهد بن عياد بن خلف الشمري

19 ـ العقيد/ فهد بن فضي بن مناور العنزي

20ـ العقيد ركن/ عبدالله بن نايف بن عماش المطيري

21 ـ العقيد/ محمد بن فايز بن ظافر الشهري

22 ـ المقدم/ علي بن زيد بن محمد السهلي

23ـ المقدم/ نايف بن خلف بن هذال الروقي

24 ـ المقدم ركن/ ناصر بن حمد بن سعد السبيعي

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25 ـ المقدم/ محمد بن قنيفذ بن بدر بن لبده

26 ـ المقدم ركن/ ممدوح بن صنات بن زبار العتيبي

27 ـ المقدم/ علي بن سالم بن محمد السبيعي

28 ـ المقدم/ رائد بن محمد بن معيي الدهاش

29 ـ الرائد/ بدر بن مسلم بن عبدالله الشمري

30 ـ الرائد/ ماجد بن محمد بن عبدالله الحربي

31 ـ الرائد/ وائل بن محمد بن عبدالله دواس

32 ـ النقيب/ محمد بن منصور بن إبراهيم الرشودي

33 ـ النقيب/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعفس

34 ـ النقيب/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور

35 ـ النقيب/ محمد بن إبراهيم بن محمد الشويمان

36 ـ النقيب/ بدر بن شرار بن بادي الشيباني

37 ـ النقيب/ أحمد بن صالح بن عبدالرحمن الهبدان

38 ـ النقيب/ سلطان بن ناصر بن فراج السبيعي

39 ـ النقيب/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الدوسري

40 ـ النقيب/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز السبيعي

41 ـ النقيب/ عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن السهلي

42 ـ الملازم أول/ سليمان بن عبدالرحمن بن محمد المحيسن

43 ـ الملازم أول/ شافي بن سلطان بن مفرح السبيعي

44 ـ الملازم أول/ فهد بن جباره بن فهيد المري

45 ـ الملازم أول/ مشعل بن نايف بن علي الدلبحي

46 ـ الملازم/ منصور بن علي بن عبدالرحمن الجديد

47 ـ الرئيس رقباء/ محيميد بن حمود هلال الحربي

48 ـ الرئيس رقباء/ منير بن هلال نوار العصيمي

49 ـ الرئيس رقباء/ محمد بن حمد محمد الدوسري