غرفة القصيم: اليوم الوطني مناسبة مجيدة سطرها التاريخ بمداد من نور

عبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم والأمين العام عن سعادتهم البالغة في ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مهنئين القيادة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، وأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، ونائبه الأمير فهد بن تركي، والشعب السعودي، معتبرين هذا الحدث تجسيداً لروح الولاء والانتماء لكل مواطن سعودي وتجديداً للحمة الوطنية التي يتسم بها أبناء هذا دوت الخليج المعطاء، في ظل الازدهار والنهضة التي تشهدها المملكة، متمنين دوام الأمن والأمان ومزيداً من التطور والنماء.

نهضة في ظل قيادة حكيمة

ذكرى اليوم الوطني الـ89 تجسد أسمى معاني الحب والفخر بهذا دوت الخليج المجيد، وما تشهده المملكة من تطور ونهضة اقتصادية وتجارية وعلمية في ظل قيادة حكيمة ورؤى ثاقبة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله-، مما جعل المملكة تتقدم 13 مرتبة لتصبح في المركز 26 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز الحميد

ثورة تقنية

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الزويد أن ما تشهده المملكة من ثورة تقنية مكنتها من مواكبة التحولات والتطورات التي يشهدها العالم، حيث أسهمت هذه الثورة التقنية في أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. من جانبه، قال أمين عام الغرفة محمد الحنايا إن «اليوم الوطني ذكرى نستمد منها أسباب القوة ونستلهم منها معاني حب دوت الخليج والتضحية ونؤكد قوة التلاحم»، مؤكداً أن المناسبة تمثل متطلباً حقيقاً لبناء ونهضة دوت الخليج.

حب وولاء وانتماء

قال نائب رئيس المجلس بندر الصمعاني إن «ذكرى اليوم الوطني تؤكد لنا مدى التلاحم والترابط بين أبناء وطننا المعطاء والاعتزاز بالماضي والفخر بالحاضر والتطلع للمستقبل». أما عضو مجلس الإدارة صالح الفلاج، فقال إن «اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى أو يوماً عابراً فقط، بل هو مناسبة تاريخية تتجدد كل عام من أجل استشعار أهمية دوت الخليج وإبراز محبته في النفوس حباً وولاءً وانتماءً».

جدارة المملكة

بين عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن السنيدي، أنه مع الذكرى السنوية لليوم الوطني تثبت المملكة جدارتها في كل الملفات التي احتوتها وإدارتها على جميع المستويات المحلية والعالمية.

من ناحيته، عبر عضو المجلس سلمان الراشد الحميد، عن اعتزازه وفخره بذكرى توحيد المملكة وما تحقق من إنجازات يجعلنا نفخر بها. وأضاف عضو مجلس الإدارة سليمان الحسون أن ذكرى اليوم الوطني تغمر وجداننا جميعاً وتخلدها ذاكرتنا حباً ووفاءً لهذا دوت الخليج ومقدساته ومقدراته ومكتسباته.

مسيرة حافلة

أكد عضو مجلس الإدارة صالح العريفي أن احتفاءنا بهذه الذكرى الوطنية في عامها 89 يجسد واقعاً يعيشه دوت الخليج وما حققه من إنجازات نعتز بها. أما عضو مجلس الإدارة عبدالإله الشريدة، فقد عبر عن ذكرى اليوم الوطني بأنها تترجم الأمجاد الصادقة لمسيرة المملكة التي امتدت عبر 89 عاماً حافلةً ومضيئةً بالأحداث والمهام والإنجازات الكبيرة.

إلى جانبه، ذكر عضو مجلس الإدارة عبد الله النومسي أن هذه المناسبة راسخة في ذاكرة دوت الخليج، وهي تحمل معاني وحدة هذه البلاد المباركة بإعلان الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- توحيدها باسم المملكة العربية السعودية.

وذكر عضو مجلس الإدارة فهد الحميداني أن ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وثورة تقنية وحضارة علمية يجعلنا نفخر ونعتز بوطننا المجيد.

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بدوره، أشار عضو مجلس الإدارة ممدوح الوسوس الحربي إلى أننا نحتفل في هذه الذكرى بماضي دوت الخليج المجيد وحاضره المشرق، هذا الحاضر الذي تكامل عقده في عهد ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

قفزات وإنجازات نوعية

شهدت غرفة القصيم في عام 2019 العديد من القفزات والإنجازات النوعية، لعل أبرزها قرار امتلاك عقار استثماري بقيمة 60 مليون ريال في منطقة الرياض بمساحة تتجاوز 5500 م2، وبعائد مالي 6 ملايين ريال سنوياً، إيماناً من الغرفة بأهمية الاعتماد على موارد مالية ثابتة مما يعزز رسالتها وأهدافها المستقبلية، ويعزز مسيرة التنمية في هذا الجزء من وطننا الكبير المملكة العربية السعودية.

تمكين وتسهيل

لدعم الشباب وتمكينهم أهمية كبيرة لدى الغرفة، مما له أثر في تحريك عجلة التنمية في وطن النماء والعطاء، فغرفة القصيم في صددِ توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية تخّول الغرفة إقراض أبناء وفتيات المنطقة بقروض ميسرة تدعهم وتمكنهم من إنشاء مشاريع نوعية وتعزيز اقتصاديات منطقة القصيم.

تطوير وتثقيف

أولت غرفة القصيم اهتماماً شديداً لتطوير وتثقيف شباب دوت الخليج بإقامة برامج ودورات نوعية بكافة المجالات، استفاد منها أكثر من 5000 شاب وشابة خلال 2019، وكان آخرها برامج متنوعة مجانية ومعتمدة خلال فترة العطلة الصيفية، استفاد منها أكثر من 1900 شاب وشابة على مستوى منطقة القصيم، وطورت جانب التدريب حتى تم طرحه كفرصة تنافسية للشركات ومراكز التدريب لتشغيله وتفعيله على أوسع النطاقات.

تحولات تقنية

مما شهده عام 2019 من إنجازات مواكبة التحولات التقنية وتحويل التصديق من يدوي إلى إلكتروني يمكن منتسبيها من التصديق على كافة مستنداتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى المجيء للغرفة وهو متاح على مدار الساعة، إيماناً منها على خدمة المشتركين وسرعة الإنجاز وتسهيل الإجراء تحقيقاً للتطلعات المنشودة بما يتواكب ورؤية التحول الوطني التي تقوم في معطياتها على الاستثمار في الجوانب التقنية وتفعيلها لتعزيز مسيرة التنمية والبناء.

الاستثمار

التدريب

دعم المنشآت

التنوع في الشراكات

إستراتيجيات مستهدفة للغرفة