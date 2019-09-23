اليوم الوطني / بلدية حوطة بني تميم تحتفل باليوم الوطني الـ 89



حوطة بني تميم 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت بلدية محافظة حوطة بني تميم باليوم الوطني الـ 89 "همة حتى القمة" للمملكة بعدد من الفعاليات المتنوعة، وذلك بمقر الاحتفالات بالمحافظة، لتجسيد هذا اليوم العزيز لهذا الكيان الغالي الذي أسسه تحت راية التوحيد المغفور له بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسط حضور جماهيري كبير .

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي, ثم القيت كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم مدير تعليم محافظة حوطة بني تميم سعود العثمان.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العرضة النجدية، وقصيدة وطنية للشاعر سعود آل داوود بالإضافة إلى أوبريت وطني للفنان عبدالعزيز اليامي ، وبادرت البلدية بتكريم فرسان المحافظة فهد بن راشد آل خريف وعبدالله بن محمد آل طالب الذين حققو الميدالية البرونزية على مستوى العالم في الرماية على ظهور الخيل وفِي نهاية الإحتفال اضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة على أنغام “كلنا سلمان” احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 , كما وزعت بلدية حوطة بني تميم على الجمهور أكثر من 5000 هدية و 5000 علم ووشاح وطني.

ورفع رئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس فارس القحطاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين لتوحيد المملكة العربية

وأضاف القحطاني : أن البلدية بدأت الإستعدادات لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا منذ وقت مبكر لإبراز ما تحقق من تطور شامل في الوطن والإحتفال بالإنجازات التي تحققت عبر سنوات من العطاء، وما وصلت إليه المملكة منذ توحيدها حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

// انتهى //

16:49ت م

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حوطة بني تميم 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساحتفلت بلدية محافظة حوطة بني تميم باليوم الوطني الـ 89 "همة حتى القمة" للمملكة بعدد من الفعاليات المتنوعة، وذلك بمقر الاحتفالات بالمحافظة، لتجسيد هذا اليوم العزيز لهذا الكيان الغالي الذي أسسه تحت راية التوحيد المغفور له بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسط حضور جماهيري كبير .وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي, ثم القيت كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم مدير تعليم محافظة حوطة بني تميم سعود العثمان.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العرضة النجدية، وقصيدة وطنية للشاعر سعود آل داوود بالإضافة إلى أوبريت وطني للفنان عبدالعزيز اليامي ، وبادرت البلدية بتكريم فرسان المحافظة فهد بن راشد آل خريف وعبدالله بن محمد آل طالب الذين حققو الميدالية البرونزية على مستوى العالم في الرماية على ظهور الخيل وفِي نهاية الإحتفال اضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة على أنغام “كلنا سلمان” احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 , كما وزعت بلدية حوطة بني تميم على الجمهور أكثر من 5000 هدية و 5000 علم ووشاح وطني.ورفع رئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس فارس القحطاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية وأضاف القحطاني : أن البلدية بدأت الإستعدادات لهذه المناسبة الغالية على قلوبنا منذ وقت مبكر لإبراز ما تحقق من تطور شامل في الوطن والإحتفال بالإنجازات التي تحققت عبر سنوات من العطاء، وما وصلت إليه المملكة منذ توحيدها حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- .// انتهى //16:49ت م0240

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