اليوم الوطني / قادة القطاعات الأمنية بمنطقة حائل يرفعون التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني

حائل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع قادة القطاعات الأمنية بمنطقة حائل باسمهم ونيابة عن منسوبيهم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة ، سائلين المولى القدير أن تعود علينا هذه المناسبة الغالية ونحن نعيش في تطور ونماء وعز وتمكين ومنعة في ظل قيادتنا الرشيدة - رعاها الله - وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الثغور الذين يحتفون بيوم الوطن في ميادين العز والشرف والبطولات .وأكد مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد أن شعب المملكة يعتز ويفخر بنقل صورة حقيقة للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة التي ترجمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتوجيهاتهما الحكيمة تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية لكل أبناء المجتمع على أسس متينة من الأمن والأمان الأمر الذي يعكس مدى التلاحم بين المواطن والقيادة الحكيمة مما يعطى رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار سياسي واقتصادي متين .وقال " تحتفي المملكة وأبنائها بهذا اليوم التاريخي التاسعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - " معبراً عن فخره واعتزازه بما تحقق من الرقي الاجتماعي والاقتصادي والرفاه المعيشي الذي أصبح المواطن السعودي يرفل بخيراته ، كنتيجة طبيعة للسياسات العامة التي تنتهجها القيادة الرشيدة دائماً مستندةً بذلك على مصلحة الوطن والمواطن في توازن حكيم وفريد أثبت على مر السنين قدرته على مواجهة التحديات .وأشاد اللواء المحيميد بما ينعم به الوطن من تقدم وازدهار بفضل من الله ثم العناية والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وحكومتهم الرشيدة .من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز بن محمد العضاض أن احتفاء المملكة بهذه المناسبة الغالية على قلب كل سعودي في بلادنا اليوم الذي يتذكر فيه المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء وتوحيده كما يبعث في وجدان أبناء الوطن ذكريات المجد والبطولة ، معبراً عن فخره واعتزازه بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة لوطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم ، منوهاً برؤية 2030، التي تطمح المملكة من خلالها إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا.وقال تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز الذي استطاع بحنكته وقوة بصيرته، وإيمانه الراسخ بالله عز وجل أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته .// يتبع //16:48ت م0238

اليوم الوطني / قادة القطاعات الأمنية بمنطقة حائل يرفعون التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني / إضافة أولى واخيرة

من جهته أفاد مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد منصور بن متعب العردان أن اليوم الوطني لبلادنا العزيزة مناسبة غالية على نفوسنا جميعاً يتذكر فيه المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز توحيد هذا الوطن المعطاء ولمّ شتاته على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – صاحب البصيرة النافذة ، الذي جعل العقيدة الصحيحة سلاحاً ومنهجاً ، وكلمة التوحيد شعاراً ورايةً .

وعبر العميد العردان عن فخره بهذا المنجز التاريخي العظيم والاعتزاز بالمنجزات الحضارية الفريدة التي أرست قاعدة متينة لحاضرٍ زاهٍ ، وغدٍ مشرقٍ لوطننا الغالي يتجسد برؤية المملكة ٢٠٣٠، لتتواصل مسيرة الخير والنماء لقادةٍ أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبح ينافس في مكانته أكثر الدول العالمية المتقدمة تحضراً وفي كل الميادين التنموية مع تمسك وثبات على الهوية الإسلامية والثقافية الوسطية المعتدلة .

بدورة أكد مدير سجون منطقة حائل العقيد حسن بن علي الشهري أن في هذه المناسبة الوطنية الغالية تتجلى سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - موحد البلاد على كلمة التوحيد واللحمة الوطنية، مشيداً بالقفزات التي تشهدها المملكة على كل الصعد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ خاصةً في المجال الاقتصادي والسياسي ومواجهة التحديات التي تمر بالعالم اجمع ، مثمناً الدعم والاهتمام الكبير الذي حظيت به الإدارة العامة للسجون من القيادة الرشيدة .

فيما قال مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل العقيد راشد بن رشيد الرشيدي : بالأمس عشنا فرحة نجاح موسم الحج وهانحن نعيش فرحة يوم الوطن الشامخ الذي يسابق الزمن بكافة المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية ليفاخر كل سعودي بما تحقق من مكتسبات للوصول إلى رؤية 2030 " ، مشيراً إلى إن بهذه المناسبة الغالية نستذكر ما قام به المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في توحيد هذه البلاد ولم شتات هذه الأمة كما تعكس واحدة من أروع ملاحم التاريخ الحديث في بناء الأوطان، وصناعة الوحدة الوطنية، فجعل من المملكة العربية السعودية موطن التوحيد، وبلد العز، الذي تهفوا إليها كل قلوب المسلمين في العالم .

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