اليوم الوطني / الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية : يوم الوطن يُمثل نقطة لإبراز تصميمنا نحو المضي قُدماً



جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: "في هذا اليوم تبرز قيم الوطنية والترابط والوحدة ، التي أرساها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، حيث تمثل هذه المناسبة نقطة لإبراز تصميمنا نحو المضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تُسهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دورها الرئيسي في تحقيق 12 هدفا استراتيجيا من الأهداف الـ 96 التي نصت عليها الرؤية ، مؤكداً أن الهيئة ماضية في العمل على تحقيق هذه الأهداف ومن أهمها جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفّر وظائف نوعية للشباب السعودي ، وحرص الهيئة على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية في المدن الاقتصادية ، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر مبادرات ونماذج عمل مبتكرة ، وتوفير الدعم الحكومي من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وتهيئة بيئة جاذبة للعيش في المدن الاقتصادية بمعايير جودة عالمية.

وسأل في ختام حديثه المولى العلي القدير ، أن يديم نعمة الأمن والأمان ، ويزيد المملكة وشعبها همةً وشرفاً وازدهاراً".

// انتهى //

16:47ت م

0237



جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال: "في هذا اليوم تبرز قيم الوطنية والترابط والوحدة ، التي أرساها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ، حيث تمثل هذه المناسبة نقطة لإبراز تصميمنا نحو المضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.وأشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تُسهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دورها الرئيسي في تحقيق 12 هدفا استراتيجيا من الأهداف الـ 96 التي نصت عليها الرؤية ، مؤكداً أن الهيئة ماضية في العمل على تحقيق هذه الأهداف ومن أهمها جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد وتوفّر وظائف نوعية للشباب السعودي ، وحرص الهيئة على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية في المدن الاقتصادية ، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر مبادرات ونماذج عمل مبتكرة ، وتوفير الدعم الحكومي من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وتهيئة بيئة جاذبة للعيش في المدن الاقتصادية بمعايير جودة عالمية.وسأل في ختام حديثه المولى العلي القدير ، أن يديم نعمة الأمن والأمان ، ويزيد المملكة وشعبها همةً وشرفاً وازدهاراً".// انتهى //16:47ت م0237

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية : يوم الوطن يُمثل نقطة لإبراز تصميمنا نحو المضي قُدماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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