اليوم الوطني / تعليم تبوك يعتمد حزمة من البرامج والفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني



تبوك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همّة حتى القمّة", الذي سينفذ في جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.

وتتضمن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني ( 28) نشاطًا وفعالية متنوعة يتم تنفيذها خلال الاحتفاء بالمناسبة في المدارس كافة وأندية الحي ومقرات إدارة التعليم , من أبرزها, إلقاء

كلمات وجدانية معبرة في المدارس, وتفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للحديث عن المناسبة, وحوارات طلابية " وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه" و " وطن الشموخ ".

كما تشتمل أنشطة اليوم الوطني على كتابة " مشاعر ولاء " على الحائط الإلكتروني, وتكريم أبناء الشهداء, وحديث للأجداد والجدات " وطني في عيون أجدادي", ومشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي" أغرّد لوطني ", وقصيدتي حزم وظفر , و قصة قصيرة "حكاية بطل", ورسالة إلى جندي على الحدود, ومقالات وطنية بعنوان " قلمي يفخر بمنجزات وطني" ,و برامج توعوية عن مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار " كن حذرًا ", و صورة لوطني, و كلمة قائد, و معرض " همّة حتى القمّة ", ولوحات فنية وطنية جداريات ومجسمات .

كما تتضمن الفعاليات أناشيد وقصائد وطنية " فارس وطن " و " رؤية وطن", ومشاهد تمثيلية وعروض مسرحية وتصاميم ورسوم فنية وبرامج تطوعية " حبي عطاء لا ينضب ", بالإضافة إلى مشاركة الأسر وأولياء الأمور, ومعرض مصغّر لمنتجات الطلاب, ورؤية المملكة 2030 عبر الإعلام الجديد, وعرض أعمال ومواد مرئية وطنية .

// انتهى //

16:45ت م

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