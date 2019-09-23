اليوم الوطني / مدير اتحاد "يونا" يهنئ المملكة بمناسبة اليوم الوطني



جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

هنأ مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) عيسى خيره روبله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال:" إنَّ هذه المناسبة تحل في وقت تشهد فيه المملكة العربية

وأشاد روبله بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في تعزيز التضامن الإسلامي، وتبني قضايا المسلمين، والدفاع عنها في المحافل الدولية، وعلى رأسها جميعاً قضية فلسطين، التي ما فتئت المملكة تدعمها على جميع الأصعدة.

وأكد أنَّ المملكة تستلهم ريادتها الإسلامية من موقعها الحيوي باعتبارها بلاد الحرمين الشريفين، وقبلة أكثر من مليار مسلم، ثم من نهجها التاريخي العريق القائم على خدمة مصالح العالم الإسلامي، في ممارسة سياسية امتدت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله-، مروراً بأبنائه الملوك، وحتى هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذْ تضمنت رؤية المملكة 2030 التأكيد على أنَّ المملكة ستوظف مكانتها في أداء دورها الريادي كعمق وسند للأمتين العربية والإسلامية.

وثمن مدير عام اتحاد "يونا" الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها بما يخدم رسالتها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، ومن ذلك استضافتها لمقر الاتحاد، ومنحه جميع أوجه الدعم التي يحتاجها للنهوض بمهامه.

ودعا روبله الله العلي العظيم أنْ يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأنْ يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها، وأنْ يعيد عليها أعيادها الوطنية، وهي تنعم بالرخاء والازدهار.

// انتهى //

16:45ت م

0230



جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسهنأ مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) عيسى خيره روبله، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال:" إنَّ هذه المناسبة تحل في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً على جميع الأصعدة، فعلى المستوى الاقتصادي هناك الإصلاحات المهمة القائمة على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق المشاريع الكبيرة كمشروع "نيوم"، ومشروع الطاقة الشمسية، وغيرهما، وعلى المستوى السياسي، هناك الحضور الكبير للمملكة، باعتبارها عامل استقرار مهم في المنطقة والعالم، ومنبراً لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال".وأشاد روبله بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في تعزيز التضامن الإسلامي، وتبني قضايا المسلمين، والدفاع عنها في المحافل الدولية، وعلى رأسها جميعاً قضية فلسطين، التي ما فتئت المملكة تدعمها على جميع الأصعدة.وأكد أنَّ المملكة تستلهم ريادتها الإسلامية من موقعها الحيوي باعتبارها بلاد الحرمين الشريفين، وقبلة أكثر من مليار مسلم، ثم من نهجها التاريخي العريق القائم على خدمة مصالح العالم الإسلامي، في ممارسة سياسية امتدت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله-، مروراً بأبنائه الملوك، وحتى هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذْ تضمنت رؤية المملكة 2030 التأكيد على أنَّ المملكة ستوظف مكانتها في أداء دورها الريادي كعمق وسند للأمتين العربية والإسلامية.وثمن مدير عام اتحاد "يونا" الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها بما يخدم رسالتها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، ومن ذلك استضافتها لمقر الاتحاد، ومنحه جميع أوجه الدعم التي يحتاجها للنهوض بمهامه.ودعا روبله الله العلي العظيم أنْ يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأنْ يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها، وأنْ يعيد عليها أعيادها الوطنية، وهي تنعم بالرخاء والازدهار.// انتهى //16:45ت م0230

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