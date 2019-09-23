 اليوم الوطني / مثقفات الأحساء : التغيرات التي شهدتها المملكة أولت المرأة اهتمامًا كبيرًا/ إضافة أولى واخيرة

الأحساء 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسعبر عدد من المثقفات في محافظة الأحساء؛ عن بهجتهم وسرورهم باليوم الوطني الـ 89، وما تحقق من إنجازات محلية ودولية، ومشاركة ومساهمة المرأة في النهضة الشاملة والحركة التنموية والثقافية التي تشهدها المملكة، لتكون فاعلا رئيساً ودورا مؤثرا فيها.وأكدت الأديبة الدكتورة معصومة العبدالرضا، أهمية الاحتفاء باليوم الوطني ، مشيرة إلى أنه يوم الطموح والعزيمة والإرادة ورحلة البناء والانطلاق نحو مشروع حضاري، مرجعة ما تشهده البلاد من تحولات اجتماعية وفكرية وثقافية وسياسية، نتيجة للفكر المتجدد.ولفتت الدكتورة العبدالرضا خلال كلمتها، النظر إلى أن هذا اليوم يدعو الجميع للتأمل في أعطاف المنجزات التي حققتها البلاد، على مر العهود، مذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز مرورًا بالملوك السابقين؛ وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، التي شهدت البلاد تحولات طموحة ورؤية عميقة 2030 جعلت هذا التحول يحمل صفة الشمولية، والذي فتح مختلف المجالات للمرأة ومكنها بشكل فاعل في تحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفتح الباب أمام كل مبدعة ومثقفة ومتميزة للمشاركة في النهضة والبناء، وتشجيعها على الإنتاج، ومنحها الكثير من الصلاحيات.من جانبها نوهت أستاذ الفيزياء النووية والمفاعلات النووية بجامعة الملك فيصل طرفة حمد الشدي، باليوم الوطني، وبتاريخ توحيد المملكة وضم جميع مدنها من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، مشيرة إلى الإنجازات والتغيرات الكبيرة التي حققتها رؤية 2030، من خلال توطين الوظائف، وتمكين ذوي الاعاقة من الحصول على عمل مناسب؛ وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، حيث أن الدولة أعطت اهتمام كبيرا للمرأة مكنتها من الحصول على الفرص المناسبة بما يرضى به الدين الحنيف.بدورها أشارت الشاعرة والروائية بشائر محمد، إلى ما يجسده اليوم الوطني من منجز تاريخي وحضاري، توحدت من خلاله الصفوف وتكاتفت الجهود على يد رجل استثنائي سخره الله لهذا البلد، فجمع كلمتها ولم شملها تحت راية التوحيد، وسار بها بخطوات حثيثة نحو الرخاء والأمن والازدهار، مشيرة إلى الإنجازات في الوقت الحاضر، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتقليدها المناصب العليا.// يتبع //16:44ت م0228

اليوم الوطني / مثقفات الأحساء : التغيرات التي شهدتها المملكة أولت المرأة اهتمامًا كبيرًا/ إضافة أولى واخيرة

من جهتها رفعت رئيسة القسم النسائي بجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء لينا الهاشـم، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مشيرة إلى رؤية المملكة 2030، التي طالت كل القطاعات في التنمية والأهداف والاستراتيجيات المستقبلية وتأهيل الشباب والشابات وتدريبهم على تولّي العديد من المهن والقيادات والمناصب المختلفة، مؤكدة على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وتمكين المرأة ومشاركتها في عجلة التنمية الوطنية.

في حين أكدت الإعلامية وعضوة هيئة الصحفيين حافظة خالد الجوف، أن المرأة أصبحت في ذكرى اليوم الوطني من تاريخ المملكة عنصر قوة في الحياة العلمية والعملية، وفي مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والقطاعات الأخرى.

وقالت عضو جمعية الثقافة والفنون بالأحساء الشاعرة تهاني المبيريك، أن الشعب السعودي وفرحته باليوم الوطني يستذكر أمجادا لتاريخ هذه البلاد، وما سطرته في المحافل الدولية، إضافة إلى تمكين المرأة واعتلائها المهام والمسؤوليات ومشارِكتها في الإنجازات والنجاحات المختلفة.

كما نوهت عضوة جمعية الثقافة والفنون الشاعرة لطيفة عمر، باليوم الوطني للبلاد، ووقعها الخاص في نفوس الشعب، وما يشعر به من تطور عمراني؛ ونمو في شتى المجالات المختلفة الصحية والتعليمية وغيرها في ظل رؤية 2030.

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