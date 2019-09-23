اليوم الوطني / مشايخ القبائل بنجران: اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الماضي والاعتزاز بالحاضر والتلاحم لبناء المستقبل



نجران 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع مشايخ القبائل بمنطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وعبّروا في تصريحات لوكالة الأنباء

وقال الشيخ علي بن حاسن المكرمي شيخ شمل قبيلة المكارمة، "إن اليوم الوطني يوم تاريخي نستذكر فيه العمل البطولي الذي سطره المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، الذي وحد الكيان وجمع الشتات وأحال الفرقة والتناحر لوحدة وتكامل وتلاحم.

وأضاف: "إن قيمة ومكانة يومنا الوطني تأتي بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل مؤسس هذه البلاد -رحمه الله - الذي رفع راية التوحيد وجمع شتات الأمة ضمن نسيج وطني متكامل لتبدأ مسيرة العطاء والنماء ويستكملها أبناؤه البررة ورجاله المخلصون لدينهم وأمتهم، فعم الأمان والرخاء وتوالت المنجزات الوطنية والتنموية لتشمل كافة مناطق المملكة."

من جهته أوضح الشيخ سلطان بن سالم آل منيف شيخ شمل قبائل جشم يام، أن كل مواطن سعودي يتذكر في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية التي تم فيها توحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله .

وقال ابن منيف: "نسجل فخرنا واعتزازنا بمنجزات وطننا الحضارية الكبيرة ونشكر الله على ما من به علينا من وحدة هذا الكيان، وعلى نعمة الأمن والاستقرار التي نعيشها في ظل قيادتنا الرشيدة، التي بذلت كل شيء لتحقيق رفعة هذه البلاد بين الأمم والشعوب عبر إرساء أمنه واستقراره والعمل على نهضة إرجاءه وأبناءه".

من جانبه قال الشيخ جابر بن شرفي أبوساق شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام،"نحمد الله ونشكره على نعمة الرخاء والأمن، ونستعيد ذاكرة التوحيد وتجميع شتات البلاد والعباد تحت راية العدل والمساواة.

وقال أبو ساق: يفتخر الشعب السعودي كلما تذكر أنه ينتمي لهذه البلاد الكريمة التي حباها الله بقادة أبرار، قوّموا فيها الأمن والأمان، وغذوها بكل ما يتيح لمواطنيها أن يرغدوا بالعيش الكريم.

فيما هنأ الشيخ جابر بن مانع بن نصيب شيخ شمل قبائل مواجد يام، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني للمملكة سائلا الله ان يديم نعمة الأمن والرخاء والاستقرار على هذا الوطن .

من جانبه قال الشيخ مبارك بن ذيب المهان شيخ شمل قبيلة آل فطيح يام: "إن اليوم الوطني شاهد لما في قلوب المواطنين يستذكرون بحضوره مسيرة التوحيد والنماء التي بدأها الملك المؤسس، وتوالى عليها أبناؤه الملوك في حكم المملكة بالعدل والمساواة والرخاء وخدمة الحرمين الشريفين والوقوف مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعياً الله أن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار والعزة والرخاء.

فيما أكد الشيخ صفيان بن عيظة بن طناف المنهالي شيخ قبيلة المناهيل، "أن اليوم الوطني يوماً للفخر لكل سعودي يستذكر فيه توحد الرجال والتضحيات الجسام التي قدموها فنبذوا التفرقة والفقر والخوف واستبدلوها بالأخوّة والاجتماع ورغد العيش والسلام.

بدوره هنأ الشيخ فهد بن صمعان آل رشيد شيخ شمل قبيلة آل رشيد يام, خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني للمملكة داعيا الله تعالى ان يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

// انتهى //

16:43ت م

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نجران 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع مشايخ القبائل بمنطقة نجران التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وعبّروا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية السعيدة ، مستذكرين توحيد المملكة وجمع شتاتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -.وقال الشيخ علي بن حاسن المكرمي شيخ شمل قبيلة المكارمة، "إن اليوم الوطني يوم تاريخي نستذكر فيه العمل البطولي الذي سطره المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، الذي وحد الكيان وجمع الشتات وأحال الفرقة والتناحر لوحدة وتكامل وتلاحم.وأضاف: "إن قيمة ومكانة يومنا الوطني تأتي بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل مؤسس هذه البلاد -رحمه الله - الذي رفع راية التوحيد وجمع شتات الأمة ضمن نسيج وطني متكامل لتبدأ مسيرة العطاء والنماء ويستكملها أبناؤه البررة ورجاله المخلصون لدينهم وأمتهم، فعم الأمان والرخاء وتوالت المنجزات الوطنية والتنموية لتشمل كافة مناطق المملكة."من جهته أوضح الشيخ سلطان بن سالم آل منيف شيخ شمل قبائل جشم يام، أن كل مواطن سعودي يتذكر في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية التي تم فيها توحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله .وقال ابن منيف: "نسجل فخرنا واعتزازنا بمنجزات وطننا الحضارية الكبيرة ونشكر الله على ما من به علينا من وحدة هذا الكيان، وعلى نعمة الأمن والاستقرار التي نعيشها في ظل قيادتنا الرشيدة، التي بذلت كل شيء لتحقيق رفعة هذه البلاد بين الأمم والشعوب عبر إرساء أمنه واستقراره والعمل على نهضة إرجاءه وأبناءه".من جانبه قال الشيخ جابر بن شرفي أبوساق شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام،"نحمد الله ونشكره على نعمة الرخاء والأمن، ونستعيد ذاكرة التوحيد وتجميع شتات البلاد والعباد تحت راية العدل والمساواة.وقال أبو ساق: يفتخر الشعب السعودي كلما تذكر أنه ينتمي لهذه البلاد الكريمة التي حباها الله بقادة أبرار، قوّموا فيها الأمن والأمان، وغذوها بكل ما يتيح لمواطنيها أن يرغدوا بالعيش الكريم.فيما هنأ الشيخ جابر بن مانع بن نصيب شيخ شمل قبائل مواجد يام، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني للمملكة سائلا الله ان يديم نعمة الأمن والرخاء والاستقرار على هذا الوطن .من جانبه قال الشيخ مبارك بن ذيب المهان شيخ شمل قبيلة آل فطيح يام: "إن اليوم الوطني شاهد لما في قلوب المواطنين يستذكرون بحضوره مسيرة التوحيد والنماء التي بدأها الملك المؤسس، وتوالى عليها أبناؤه الملوك في حكم المملكة بالعدل والمساواة والرخاء وخدمة الحرمين الشريفين والوقوف مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعياً الله أن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار والعزة والرخاء.فيما أكد الشيخ صفيان بن عيظة بن طناف المنهالي شيخ قبيلة المناهيل، "أن اليوم الوطني يوماً للفخر لكل سعودي يستذكر فيه توحد الرجال والتضحيات الجسام التي قدموها فنبذوا التفرقة والفقر والخوف واستبدلوها بالأخوّة والاجتماع ورغد العيش والسلام.بدوره هنأ الشيخ فهد بن صمعان آل رشيد شيخ شمل قبيلة آل رشيد يام, خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني للمملكة داعيا الله تعالى ان يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //16:43ت م0227

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