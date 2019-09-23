شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطن": تطابق مواقف السعودية والإمارات جعل منهما ثقلاً هاماً للتعامل مع كافة التحديات والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، "نقف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في خندق واحد ويداً بيد للعمل معاً في سبيل كل ما يرفد أمن وسلامة ورفعة البلدين والمنطقة".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة الاثنين "وقد بينت التجربة الحية كيف أن تكاتف الدولتين النابع من الإيمان الحقيقي بوحدة المسار والمصيرضروري لتعزيز الجهود المشتركة لمضاعفة متانة العلاقات الاستراتيجية لصالح الشعبين، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة هذه الحقائق بالقول: “يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك”، ومؤكداً سموه العزم على تعزيز التضامن المشترك والتكامل لخير الجميع".

وذكرت أن "المسيرة التاريخية الشامخة للعلاقات المشتركة التي باتت على أعلى درجات التنسيق الاستراتيجي، بينت أهميتها طوال عقود وجدواها كركيزة لأمن وسلامة المنطقة، حيث كانت دائماً قادرة على تفهم جميع الأحداث المتسارعة والمتغيرات الدولية والإلمام التام بكافة تحديات المنطقة والتهديدات والتدخلات، والأسلوب الأفضل للتعامل معها ومواجهتها حفاظاً على أمن البلدين ومنطقة الخليج العربي، خاصة في الفترات التي تشهد فيها المنطقة هجمة من التدخلات ومحاولة تهديد أمنها واستقرارها، وخلال ذلك قدمت ملحمة التحالف الدليل الأكبر على ما يعنيه تكاتف البلدين وتجسيده بتقديم كوكبة من شهداء الواجب الوطني الذين سطروا أروع ملاحم الفداء والبطولة في سبيل قضايا الحق".

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ومضت "كما أن مسيرة البلدين التنموية والتعاون الكبير لتعزيز الإنجازات والازدهار في المجالات كافة، والتي تكللت بتشكيل مجلس التنسيق يبين ما تمثله مسيرة كل من البلدين من مثال يقتدى به في البناء والنهضة الحضارية التي ينعم بها الشعبان الشقيقان وكيف تقوم الخطط على التنسيق المشترك لزيادتها، بحيث تمضي كافة الأهداف الكبرى لتتحقق في نتاج طبيعي قامت كل ركائزه على التعاون والتفاهم والعمل المشترك، خاصة بما تمثله الدولتان من مكانة وما تملكانه من مقومات جعل منهما قوتين اقتصاديتين عالميتين ومحوراً للاهتمام العالمي الذي يعتبرهما من ركائز استقراره في الكثير من المجالات، فضلاً عن الدعوات لتعزيز القيم وجعلها نهجاً ثابتاً لما تقوم به من دور في محاربة الانغلاق والتعصب والتطرف، واليوم فإن ما وصلت إليه العلاقات كان له الأثر الكبير في جعل أحد أهم وجوه التحالف المشترك يتمثل في محاربة الإرهاب والتطرف وتأكيد أهمية التعاون الدولي لسحق هذه الآفة واجتثاثها وتجفيف منابعها".

وتابعت "كما أن الشأن القومي كان دائماً من الثوابت السياسية في البلدين الشقيقين وذلك بفضل إرادة قوية لدعم العالمين العربي والإسلامي، وكذلك القضايا الدولية، ولاشك أن تطابق مواقف الدولتين قد جعل منهما ثقلاً هاماً للتعامل مع كافة التحديات والعمل باتجاه إنجاز حلول سياسية للنزاعات وما يقومان به من دور إنساني رائد على جميع المستويات".

ولفتت إلى أن "العلاقات الثنائية مثال حي على ما يجب أن تكون عليه بين جميع الدول الشقيقة والصديقة، لما له من نتائج إيجابية على الصعد كافة وآثار هامة يلمسها الجميع، خاصة من خلال ما تقدمه من نتائج ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحصين المنطقة في مواجهة جميع التهديدات".