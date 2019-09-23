، فيصل بن سلطان لـ"الخليج 365": اليوم الوطني ذكرى عظيمة للشعب السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ونوه بما تشمله رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد لبناء اقتصاد قوي

رفع الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي النبيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال الأمير فيصل بن سلطان في تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن اليوم الوطني للمملكة من أهم الأيام التي تجسد معاني الوحدة الوطنية وترسخ ذكرى عظيمة لكافة الشعب السعودي؛ لأنه يوم توحيد البلاد والكلمة وجمع الصف وبناء الدولة الحديثة التي أسسها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، بعد أن أصدر المرسوم الملكي عام 1932م، موضحاً أن الاحتفاء بهذه الذكرى يرسّخ روح الانتماء للوطن وصلابة وحدته وثباته على طريق التنمية والأمن والتقدم والازدهار.

وأكد أن المملكة، وفي العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ تمكّنت من تجاوز وتخطّي العديد من التحديات الإقليمية والدولية، وكرست نهجًا تنمويًّا ونهضة شاملة لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن المملكة أضحت محطَّ أنظار العالم؛ لما تمتلكه من موقع جغرافي ومقومات اقتصادية وتنموية، إلى جانب شعب أبي قمته عالية نحو القمة.

وقال: إن المملكة تحظى باحترام وتقدير كبريات الدول نظير قدراتها وسياستها الراسخة في إدارة الأزمات في المنطقة، وما تبذله من جهود حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرُّف على الصعيدين المحلي والدولي.

وأَضاف أن المملكة في مقدمة دول العالم في العمل الإنساني الذي عكست من خلاله القيم النبيلة للمملكة وشعبها، واستشعاراً لدورها الإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة أينما كانت، دون تفريق بين لون أو دين أو عرق؛ مترجمة بذلك سماحة المملكة حكومة وشعبًا".

ونوه إلى ما تشمله رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد لبناء اقتصاد قوي قائم على الشراكات والتعاون مع مختلف الدول، والتأكيد على أن مستقبل المملكة مبشر وواعد، مشيدًا بصور التلاحم بين القيادة والشعب، والتي ظهرت في أبهى حللها في مناسبة اليوم الوطني الذي أظهر فيه الشعب حبّه وإخلاصه وتفانيه لهذا الوطن العزيز على قلوب جميع المسلمين بالعالم.