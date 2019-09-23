، "الزهراني": 4 رحلات طيران كل ساعة بين السعودية والإمارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - 2 مليون سائح من المملكة سنويًّا

تمثل العلاقات السعودية الإماراتية في قطاع السياحة أهم مجالات التعاون الرسمي والشعبي، لتعكس قوة الروابط بين الشعبين الشقيقين؛ فوحدة المصير المشترك تربط بين القيادتين والشعبين ووحدة التاريخ وارتباط الحضارات ومراحل التاريخ التي تبرز مساهمات كلا الشعبين للآخر.

في هذا السياق أكد الخبير السياحي ومدير عام وكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني؛ أن الأرقام تشير إلى حالة نادرة عالميًّا في الرحلات الجوية بين بلدين؛ فوفقًا للأرقام الرسمية فإن عدد رحلات الطيران الأسبوعية من الإمارات إلى السعودية يبلغ 468 من طيران الاتحاد والإمارات والعربية وفلاي دبي، ومن السعودية إلى الإمارات 183 من الخطوط السعودية وطيران ناس والخليجية؛ أي بواقع 4 رحلات كل ساعة في معدل عالٍ للغاية على مستوى العالم، وهذا انعكاس طبيعي لقوة ومتانة علاقتنا مع الأشقاء في الإمارات.



وتوقع الزهراني أنه بسبب ذلك يمكن قريبًا تدشين "السماء الواحدة" بين البلدين الشقيقين؛ وهو ما يعني أول سوق طيران مشتركة بين بلدين في المنطقة.

ولفت الزهراني إلى أن السوق السعودي يعد أهم الأسواق المصدرة للسياحة للإمارات والثابتة والمستقرة؛ فعدد السعوديين المسافرين إلى الإمارات يلامس 2 مليون سائح.

وجدد الزهراني في ذكرى اليوم الوطني، مشاعر الوطنية التي يعبر عنها كل مواطن بالولاء والمحبة للوطن وقيادته منذ بدأ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وإعلانه الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية؛ إيذانًا ببداية عهد جديد في وطن يحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مشيدًا بالنهضة السياحية الكبرى التي تسري في مفاصل الوطن الشامخ، ومع بروز إنجازات كبرى في السياحة وكافة المجالات لتحقيق رؤية المملكة 2030.