اليوم الوطني / السفير اليمني يهنى قيادة المملكة باليوم الوطني



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

هنأ سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب السفير اليمني عن تمنياته للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة .

وقال الدكتور الزنداني :" إننا في الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً نجد من أشقائنا في المملكة المواقف الصادقة والشجاعة واليد البيضاء في دعم ومساندة الشعب اليمني " .

// انتهى //

15:41ت م

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الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسهنأ سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية وأعرب السفير اليمني عن تمنياته للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة .وقال الدكتور الزنداني :" إننا في الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً نجد من أشقائنا في المملكة المواقف الصادقة والشجاعة واليد البيضاء في دعم ومساندة الشعب اليمني " .// انتهى //15:41ت م0196

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