اليوم الوطني / وكيل إمارة منطقة تبوك: اليوم الوطني مناسبة خالدة تعيش فيها الأجيال قصة كفاح الملك المؤسس



تبوك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

وصف وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني مناسبة اليوم الوطني للمملكة بالعزيزة والغالية على كل مواطن, كونها تعيد إلى الأذهان الحدث التاريخي المهم المحفور في ذاكرة التاريخ، والمنقوش في فكر ووجدان المواطن السعودي وهو اليوم الذي وحّد فيه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الشتات وأحال بتوفيق الله الفُرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل وتآلف وتوحيد كلمة.

وقال: "تعيش بلادنا أجواء هذه المناسبة العطرة كمناسبة خالدة ووقفة عظيمة، تعيش فيها الأجيال قصة كفاح وأمانة قيادة، ووفاء شعب، نستلهم منها القصص البطولية التي سطَّرها مؤسس هذه البلاد الذي استطاع بفضل الله ثم بما يتمتع به من همه وحكمة، أن يغير مجرى التاريخ، وقاد البلاد إلى الوحدة والتطور والازدهار، متمسكاً بعقيدته، ثابتاً على دينه ومبادئه وقيمه وأخلاقه.

واختتم وكيل إمارة منطقة تبوك تصريحه بالدعاء لله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ويديم عليهما نعمة الصحة والعافية وأن يديم على المملكة العز والرخاء والأمن والاستقرار.

// انتهى //

15:41ت م

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