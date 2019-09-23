 اليوم الوطني / قادة القطاعات الأمنية والعسكرية ومحافظو المحافظات وعدد من مسؤولي منطقة تبوك يهنئون القيادة بيوم الوطن الـ89 / إضافة أولى

تبوك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من قادة القطاعات الأمنية والعسكرية ومحافظو المحافظات وعدد من مسؤولي منطقة تبوك التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مؤكدين في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد المملكة، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.وقال قائد قاعدة الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن محسن بن سعيد الزهراني: أن اليوم الوطني "التاسع والثمانون " للمملكة مناسبة عظيمة لترسيخ وحدة ولُحمة وترابط المملكة العربية السعودية، وإن وحدتنا أهم مكاسبنا الوطنية التي عمل من أجلها والدنا وقائد وحدتنا المغفور له – بمشيئة الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومعه رجاله الأوفياء الذين أخلصوا لله، ثم الملك والأمة و الوطن.فيما قال قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء الركن محمد مسفر القحطاني: أننا نستعيد من خلال اليوم الوطني مناسبة توحيد البلاد ونعيش واقعاً جديداً يرتكز على الاصلاح في كافة المجالات، إضافة لما تبذله الدولة من جهود لخدمة الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ مكانة المملكة في المحافل الدولية والعالمية وصولاً للهدف المنشود وهو بناء مجتمع متماسك عماده الوحدة الوطنية.وعبر اللواء مدير جوازات منطقة تبوك سعيد بن محمد القحطاني بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ89 للمملكة وقال: أن مناسبة اليوم الوطني محطة يستنهض فيها أبناء هذا الوطن عزهم ومكانتهم بالانتماء له بكل شموخ ورفعه، ويحق لنا أن نفخر بمنظومة المنجزات، التي يصعب على المرء أن يذكرها في سطور، ولم يكن لها أن تتحقق لولا توفيق الله، ثم همة وحنكة رجالات يقودون سفينة السعودية بكل أمانة ومهارة وحزم.وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني، أن اليوم الوطني يأتي هذا العام في عهد جديد من الإنجازات والمشاريع المتتالية التي تشهدها المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك بشكل خاص، كما يأتي هذا اليوم في ظل تطور كبير وملحوظ في أجهزتنا الأمنية وفق آلية عمل متقدمة تتضمن خطط وإستراتيجيات واضحة أكدها النجاح والتميز الذي شهده موسم حج هذا العام.من جهته قال مدير شرطة منطقة تبوك العميد ابراهيم بن سليمان الزبن : بقلوب يملؤها الفخر والبهجة نسعد نحن أبناء المملكة بمناسبة عزيزة على نفوسنا جميعاً , الا وهي الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانون و توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والذي جمع شتات هذا الوطن الغالي ووحده بعد فرقة جاعلاً الدين الإسلامي الحنيف منهاجاً ونبراساً ارسى به قواعد الدولة لتقف مملكتنا الحبيبة بكل شموخ وعزة على أرض من الإيمان والوحدة, مؤكداً أن بلادنا خطت خطوات كبيرة بما يتعلق بالمجال الأمني جعلت من المملكة مضرب المثل في الامن والأمان.وقال مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي: أن اليوم الوطني الـ89 للمملكة يأتي تأكيداً للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء في ظل الحكومة الرشيدة - أيدها الله-, التي وفرت للمواطن جميع سبل العيش الرغيد، وسط منجزات تنموية عملاقة وهي بمجملها منجزات تنموية يرفد كل منها الآخر نحو بناء وطن عظيم.فيما قال قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد مبارك بن عاتي العجمي: أن اليوم الوطني " 89 " هذا يوم يرفع فيه كل مواطن راسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، ولا ننسى حماة الوطن جنودنا البواسل لهم منا خالص الدعاء لما يقومون به للحفاظ على ديننا وبلادنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.// يتبع //15:39ت م0191

اليوم الوطني / قادة القطاعات الأمنية والعسكرية ومحافظو المحافظات وعدد من مسؤولي منطقة تبوك يهنئون القيادة بيوم الوطن الـ89 / إضافة أولى

كما رفع محافظو محافظات منطقة تبوك ، ونيابة عن أهالي المحافظات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وللشعب السعودي باليوم الوطني "89".

وقال محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي: أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام وهو يوم توحيد هذه البلاد على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه , وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء.

فيما أكد محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي، أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يمر بنا ليذكرنا بما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ، وأبناؤه البررة من بعده, سائلاً الله العلي القدير أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير وأن يكون في عونهما للمضي قدما بنا إلى مصاف الدول المتقدمة , مهنئاً بهذه المناسبة جنودنا المرابطين الذين يذودون بأرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن العزيز المعطاء.

وقال محافظ تيماء سعد بن نايف السديري : أن اليوم الوطني يحل علينا هذه الأيام ونحن والله الحمد والوطن نرفث في ثياب النماء والعطاء,مشيراً إلى وجوب إستشعار قوة التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم والتفافهم دائماً حول قيادتهم في السراء والضراء على مدى هذه السنين الطويلة منذ عهد الملك المؤسس ومن ثم أبنائه البررة ملوك هذه البلاد - رحمهم الله جميعاً - حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذين يسيران بنا نحو مستقبل مشرق برؤية طموحة وهادفة, تحقق الأمن والازدهار لهذه البلاد وشعبها الكريم .

كما عبر عدد من مسؤولي منطقة تبوك عن اعتزازهم بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة -أيدها الله- من إنجازات متلاحقة ونجاحات متتالية ومكانة وثقل على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والعالم أجمع.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري : أن مناسبة اليوم الوطني"89" تحت شعار همه حتى القمة تأتي وقد تحقق لبلادنا الكثير من جوانب التنمية الشاملة وهي فرصة لإبراز هذه الجوانب التي لامست شتى مجالات الحياة لكي يعيش الجميع على ترابه في أمن واستقرار ورغد عيش وحياة كريمة, مشيراً إلى أن منطقة تبوك وهي جزء من منظومة هذا الكيان الكبير ، حظيت بالكثير من الجوانب التنموية فهناك المنشآت التدريبية والتقنية المجهزة بأرقى وأحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال.

‏ فيما أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي على أن توحيد وطننا الغالي هو أهم مكاسبنا الوطنية، وإن هويتنا هي وحدتنا وتلاحمنا في هذا الكيان العظيم الذي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن مناسبة اليوم الوطني 89 تأتي لتعزيز وحدتنا وتحفيز لرؤيته الواعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء في كافة المجالات.

ووصف مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتبوك عبدالله بن نشاط السبيعي مناسبة اليوم الوطني 89 بأنها تحل علينا ونعم الله تتجدد ظاهرة وباطنه على بلاد الحرمين الشريفين وأهلها فالأمن الوارف والعيش الرغيد الذي تعيشه بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – الذين نذرو أنفسهم لخدمة الدين والوطن, واصفاً الاحتفاء باليوم الوطني بأنه ترجمة صادقة لعمق الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته ، وتكون صفحة مفتوحة يقرأ فيها العالم أجمل صفحات التلاحم الوطني .

فيما نوه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين لجنة التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك بن محمد الشليبي بشعار الاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة "همة حتى القمة"، رافعاً التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي.

وأفاد بأن الجميع يحتفي كل عام بهذه المناسبة العزيزة والمملكة تواصل الصعود إلى القمة نتيجة للرؤية الطموحة رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين مهندس هذه الرؤية التي ستضع المملكة في القمه بين دول العالم ولتصبح نموذج ملهم لجميع دول العالم.

وأكد مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري بأن إشراقة اليوم الوطني للمملكة تشهد على نهضة هذه البلاد، ويظل تاريخ بلادنا يتذكّر بداية قصة مجد نعتز بمكتسباته ونستشرف مستقبله، وها هو موعدنا يتجدد كلّ عام لنعبر فيه عن انتمائنا وولائنا لهذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة, مضيفاً بأن هذه المناسبة تجمع بين مشاعر الفرح والاحتفال، وغرس القيم والمبادئ في البناء والعمل الجاد، واحترام الأنظمة والمحافظة على مقدّرات الوطن ومكتسباته.

// يتبع //

15:39ت م

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اليوم الوطني / قادة القطاعات الأمنية والعسكرية ومحافظو المحافظات وعدد من مسؤولي منطقة تبوك يهنئون القيادة بيوم الوطن الـ89 / إضافة ثانية

فيما أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية بأن أبناء هذه البلاد المباركة يستذكرون الملحمة التاريخية التي صنعها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، والمنجزات العظيمة التي تحققت في العهد الميمون من خلال مسيرة النهضة على يد المؤسس والتي سار عليها أبناؤه الملوك من بعده برؤيةٍ حكيمةٍ ونهجٍ قويم أسّس دولة حضارية قوية توحّدت تحت راية التوحيد الخالدة وبنت مجتمعاً متماسكاً تسوده المحبة والوئام في وحدة وطنية تشهد عاماً إثر عام نهضة وتطوراً وتنمية شاملة.

من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عطية الضيوفي أن لاحتفال باليوم الوطني مناسبة عظيمة، إذ نستذكر في هذا اليوم الملاحم التي سطرها أولئك الأبطال، الذين صنعوا التاريخ بطول الأرض وعرضها، وشيدوا صروح هذا الوطن الشامخ بقيادة موحد الجزيرة العربية، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله, وواصل أبناؤه الملوك، العمل على بناء هذا الوطن، حتى أضحى الأول بين الدول تقدما ونهضة, مشيداً بالدعم والاهتمام الذي تجده المجالس البلدية من القيادة الحكيمة لهذه البلاد التي هدفت إلى تعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية.

وعد مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس ســالم بن سليمان الوباري مناسبة اليوم الوطني مناسبة يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخا وفخراً بما تحقق على ارض الوطن، في شتى مناحي المجالات، مقدمين الشكر لله أن من على وطننا قيادة هيأت لعموم الموطنين وبكل مكان كافة سبل الرفاه والعيش الرغيد، بالتزامن مع توفيرها للأمن والأمان.

فيما أوضح مدير عام ميناء ضبا الكابتن ايمن بن احمد الجهني بأن الاحتفال باليوم الوطني يعبر عن الوحدة والتكامل بين القيادة والشعب ليتحقق هذا الإنجاز التاريخي والسير به نحو التطوير والازدهار فهو يوم يؤكد على المضي نحو إنجازات عريقة، وتنمية حقيقية مستدامة، متحدثاً عن هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع مؤكدة وقوف الشعب خلف قيادته والتي تمضي به نحو آفاقٍ أرحب في كافة مجالات العلوم والمعرفة والتقنية.

وعد مدير فرع هيئة الرياضة بالمنطقة سعود بن صباح العنزي هذه المناسبة تجسيداً لمرحلة التأسيس تسرد فيها قصة إخلاص وعمل من أبناء هذه الأرض ، التي اتخذت من كتاب الله تعالى وسنة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلّم شرعاً ومنهاجاً، حتى بلغت مقاماً مرموقاً عربياً وإسلامياً وعالمياً لاسيما في المجال الرياضي الذي توليه القيادة كل الاهتمام, واصفاً مناسبة اليوم الوطني للمملكة, بأنها مناسبة الترابط والإخاء بين أبناء الوطن، فيه يجدّد الولاء للوطن الغالي، ونستعيد فيها صفحات مشرقة من العزم والعمل للبناء والتنمية, انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، وتواصل العطاء مع أبنائه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

وقال مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة تبوك محمد بن مطلق العطوي، في كلمة له بهذه المناسبة: إن هذا اليوم يأتي والوطن والمواطن يرفل بالنمو والازدهار، لنستذكر ونحن ننعم بفضل الله بالأمن والأمان والازدهار من خلاله سيرة القائد المؤسس الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ من أجل إقامة وتأسيس دولة التوحيد على أسس ثابتة ونهج قويم، لتنطلق نهضة حضارية شاملة غيرت وجه الحياة إلى آفاق من التنمية والتطور والرخاء والازدهار، مشيراً إلى أن مناسبة اليوم الوطني حدث مهم في تاريخ المملكة العربية السعودية لكونها، تستلزم منا الحفاظ على هذه الوحدة وصونها لأن ثمارها اليانعة هي ما ننعم به ــ بحمد الله ــ من أمن ونماء وحاضر مشرق ومستقبل واعد بالخير - بإذن الله - .

وقال مدير عام فرع وزارة العدل بتبوك بمنطقة تبوك عبدالعزيز بن عبدالله العريض في كلمة له بهذه المناسبة : حرى بنا في هذا اليوم أن نستذكر مؤسس هذه الدولة وموحدها وباني أمجادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذى وحد الصف ونشر الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المملكة، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله - الذي قاد الوطن بخطى متسارعة ، فانطلقت داخليا مسيرة الإصلاح الشامل وتعزيز استقرار ورفاهية المواطن ، وشملت التنمية كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وغيرها , مضيفاً أن المجال العدلي شهد في هذا العهد الزاهر العديد من الإنجازات والمشروعات والمبادرات العدلية أحدثت نقلة نوعية وتطورا ملموسا وفق رؤية المملكة 2030 .

// يتبع //

15:39ت م

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اليوم الوطني / قادة القطاعات الأمنية والعسكرية ومحافظو المحافظات وعدد من مسؤولي منطقة تبوك يهنئون القيادة بيوم الوطن الـ89/ إضافة ثالثة واخيرة

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك هزاع بن الأفنس الرويلي تبوك: تمر مناسبة اليوم الوطني كمناسبة خالدة في عامها ال89 وشعارنا فيه " همة حتى القمة " بكل فخر وإعتزاز كمواطنين سعوديين نعيش ذكراها التي تحمل في طياتها الكثير من معاني التضحية والبذل والعطاء لإنسان هذا الوطن ومقدراته والتي أولت حكومتنا الرشيدة منذ تأسيسها على حماية وإستقرار أمنها بالدرجة الأولى مع أمن المواطن والمقيم فيها حتى أضحت ولله الحمد مضرب للمثل في الإستقرار والنماء قلَما نجده في كثير من دول العالم , مضيفاً أن الجانب الزراعي قد حظي بإهتمام كبيراً من جميع قيادات هذه البلاد المتعاقبة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي حتى صارت المملكة العربية السعودية لديها إكتفاء ذاتي من أغلب المنتجات الزراعية وتم تصدير الكثير من المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الناتجة منها للعديد من دول العالم وبجودة عالية تنافس فيها كثير من دول العالم التي سبقتها في هذا المجال .

وقال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي, أن مناسبة اليوم الوطني " 89" للمملكة , نستلهم فيه أمجاد الوطن وتأسيس كيانه الشامخ على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه ونستشرف فيه المستقبل المشرق ، مضيفاً أن هذه المناسبة تأتي والمملكة تسير بحمد الله نحو تحقيق أهدافها وقد وضعت نصب عينها تنمية الوطن ورفاهية المواطن وحققت نجاحاً متفرداً في كافة مجالات الحياة اقتصادياً وسياسياً وتنموياً وذلك بتحديث شامل لأنظمتها وبرامجها بما يحقق رؤية 2030, مضيفاً أن وزارة الصحة حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية تقنياً وعلمياً ضمن مستهدفات التحول الوطني والتي كان لها الأثر الإيجابي في تحسين بيئة العمل للموظفين والمراجعين واستحداث برامج تطويرية ضمن مبادرات تطوير المرافق الصحية.

وقال مدير تلفزيون تبوك محمد عبدالحفيظ النبهاني: في هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء اليوم الوطني الخالد، الذي نقف فيه لنروي للأجيال قصة أمانة قيادة.. ووفاء شعب ولنتذكر البطولات التي سطرها المؤسس - رحمه الله - الذي استطاع بفضل الله أن يغير مجرى التاريخ بقياد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاُ بعقيدته ثابتاً على دينه , مضيفاً أن المملكة العربية السعودية قد شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تطورات سريعة في شتى مجالات الحياة , حيث أصبحت المملكة محط للأنظار بمشروعاتها الضخمة لاسيما مشروعي نيوم وآملا ومشروع البحر الأحمر والقدية، مشيراً إلى أن اليوم الوطني هو يوم وقفة تأمل يسترجع فيها المواطن مسيرة سنوات من البذل والعطاء يشحذ بها همته ويوطن بها نفسه، عزة وشموخاً ليكون امتداداً للأوائل منّا الذين رصفوا بداية الطريق وأفسحوا لنا الفرصة لمدة إلى آفاق المستقبل.

وفي ذات السياق رفع رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك سعود بن سليمان الجهني بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 أصالة عن نفسه ونيابةً عن سائر منسوبي شركة أسمنت تبوك التهنئة لقيادتنا الرشيدة - أيدها الله -, سائلين الله - سبحانه وتعالى - أن يُديم علينا نِعم الأمن والاستقرار والرخاء في هذه البلاد، وأن يُعيننا على تحقيق آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، الرامية إلى خير وعز ورفعة بلادنا الغالية، ورفاه العيش لشعبها الوفي، التي تجسدت أمامنا بفضل الله، في رؤية مُلهمة وخُططٍ واعدة وإنجازاتٍ وطنيةٍ باهرة.

// انتهى //

15:39ت م

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