اليوم الوطني / الدكتور بندر العيبان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال معاليه: "في هذا اليوم الذي نستذكر فيه هذه الوحدة العظيمة وهذا الإنجاز الوطني التاريخي يحق لنا أن نفاخر بقيادة المملكة العربية

وشدد معالي الدكتور بندر العيبان, على ما يبذله قادة هذه البلاد على مر التاريخ تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية الأمتين العربية والإسلامية الأولى القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها، والوقوف الدائم مع الشعوب التي تتعرض حقوقها للانتهاك او للحروب والأزمات او الكوارث ومد يد العون والمساعدة الإنسانية لها.

ولفت معاليه النظر إلى ما ينعم به المواطن هذه البلاد المباركة بالأمن والاستقرار والخير والرخاء والازدهار ويعيش معهم الأخوة الأشقاء والاصدقاء المقيمين في ربوع بلادنا في خير وسلام يساهمون مع أبناء وبنات هذا الوطن في مسيرة البناء التي لا تتوقف في ظل الرؤية الثاقبة للملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي أن الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به المملكة في ظل الظروف التي تعصف بالمنطقة والتحديات الكبيرة التي تواجهها لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله تعالى أولاً، ثم بفضل السياسة الحكيمة الواعية للقيادة الرشيدة، وحرصها على حماية مقدراتها ومكتسباتها، وبناء المملكة وتطويرها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً بما يكفل تعزيز اللحمة الوطنية ويضمن قوة الوطن وتلاحم شعبه وديمومة نهضته، وتبنيها للسياسات الكفيلة بتحقيق حياة كريمة للمواطن والمقيم، وما يدفع بعجلة التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة إلى الأمام.

وختم العيبان تصريحه داعياً الله العلي القدير أن يحفظ على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخائه وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

// انتهى //

15:28ت م

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الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال معاليه: "في هذا اليوم الذي نستذكر فيه هذه الوحدة العظيمة وهذا الإنجاز الوطني التاريخي يحق لنا أن نفاخر بقيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة وبشعبها الوفي، في هذا اليوم التاريخي الأشم هذا اليوم التليد الذي نستذكر فيه قيام هذا الكيان الشامخ وهذه الوحدة التي تحققت على يدي القائد العظيم وباني مجد هذه الأمة الملك المؤسس عبدالعزير آل سعود -رحمه الله- الذي وحد شعب المملكة العربية السعودية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ بعدما كانوا شعوبا وقبائل تتصارع فيما بينها فجمع شملها ولم شتاتها ووحد قلوب أبنائها لتنعم بالأمن والأمان وتزدهر إرجائها، وتنمو مناطقها وسلمها -رحمه الله- آمنة مستقرة ليتعاقب أبناءه الملوك البررة على قيادتها ورعاية مصالح شعبها والدفاع عن ترابها الطاهر ومصالحها العليا حتى هذا العهد الزاهر المبارك، عهد الخير والبناء والنماء، والرخاء والازدهار، والطموح في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتتربع المملكة المكانة العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وتتبوء مكانتها الرفيعة بين دول العالم الأول في نهضة شاملة غير مسبوق.وشدد معالي الدكتور بندر العيبان, على ما يبذله قادة هذه البلاد على مر التاريخ تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية الأمتين العربية والإسلامية الأولى القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها، والوقوف الدائم مع الشعوب التي تتعرض حقوقها للانتهاك او للحروب والأزمات او الكوارث ومد يد العون والمساعدة الإنسانية لها.ولفت معاليه النظر إلى ما ينعم به المواطن هذه البلاد المباركة بالأمن والاستقرار والخير والرخاء والازدهار ويعيش معهم الأخوة الأشقاء والاصدقاء المقيمين في ربوع بلادنا في خير وسلام يساهمون مع أبناء وبنات هذا الوطن في مسيرة البناء التي لا تتوقف في ظل الرؤية الثاقبة للملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي أن الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به المملكة في ظل الظروف التي تعصف بالمنطقة والتحديات الكبيرة التي تواجهها لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله تعالى أولاً، ثم بفضل السياسة الحكيمة الواعية للقيادة الرشيدة، وحرصها على حماية مقدراتها ومكتسباتها، وبناء المملكة وتطويرها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً بما يكفل تعزيز اللحمة الوطنية ويضمن قوة الوطن وتلاحم شعبه وديمومة نهضته، وتبنيها للسياسات الكفيلة بتحقيق حياة كريمة للمواطن والمقيم، وما يدفع بعجلة التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة إلى الأمام.وختم العيبان تصريحه داعياً الله العلي القدير أن يحفظ على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخائه وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //15:28ت م0189

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