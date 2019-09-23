اليوم الوطني / بلدية المنجور تحتفل باليوم الوطني



الوجه 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت بلدية المنجور التابعة لأمانة منطقة تبوك مساء أمس باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية

بدأ الحفل بكلمة ألقاها صالح بن محمد بن رفادة رئيس مركز المنجور نيابة عن اهالي المركز ، أن ذكرى الاحتفال باليوم الوطني هي ذكرى عظيمة للوطن والمواطن كونها أهم رابط يقوي مفهوم الولاء والانتماء ويعكس الصورة الحقيقة لتاريخ دولتنا القائمة على الكتاب والسنة النبوية.

بعد ذلك تم عرض مونتاج عن حب الوطن وحضرت العرضة السعودية واوبريت خاص بهذه المناسبة ، أيضاً شمل الاحتفال قصائد وطنية وفلكور شعبي "الرفيحي " ، كما حضرت الفرق الاستعراضية الخاصة بالاطفال والالعاب النارية ، وفي الختام تم توزيع هدايا وجوائز قيمة للحضور .

//انتهى//

15:22ت م

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الوجه 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساحتفلت بلدية المنجور التابعة لأمانة منطقة تبوك مساء أمس باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية ، بحضور رئيس المركز صالح بن محمد بن رفادة ورئيس بلدية المنجور المهندس سعيد بن محمد العمري وعدد من المسؤولين وجمع من الاهالي وذلك بالحديقة العامة لمركز المنجور .بدأ الحفل بكلمة ألقاها صالح بن محمد بن رفادة رئيس مركز المنجور نيابة عن اهالي المركز ، أن ذكرى الاحتفال باليوم الوطني هي ذكرى عظيمة للوطن والمواطن كونها أهم رابط يقوي مفهوم الولاء والانتماء ويعكس الصورة الحقيقة لتاريخ دولتنا القائمة على الكتاب والسنة النبوية.بعد ذلك تم عرض مونتاج عن حب الوطن وحضرت العرضة السعودية واوبريت خاص بهذه المناسبة ، أيضاً شمل الاحتفال قصائد وطنية وفلكور شعبي "الرفيحي " ، كما حضرت الفرق الاستعراضية الخاصة بالاطفال والالعاب النارية ، وفي الختام تم توزيع هدايا وجوائز قيمة للحضور .//انتهى//15:22ت م0187

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