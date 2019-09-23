اليوم الوطني / رئيس جمعية رؤية للمكفوفين : ما تحقق لبلادنا من تطوّر وازدهار يستوجب المحافظة عليه ومواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات



المدينة المنورة 24 محرم ١٤٤١ الموافق 23 سبتمبر ٢٠١٩م واس

رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمكفوفين بالمدينة المنورة "رؤية" الدكتور سعيد بن دليم القحطاني باسمه واسم كافة منسوبي الجمعية ومستفيديها آسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللأسرة المالكة وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويوفق قيادة هذه البلاد المباركة لكل ما فيه خير البلاد والعباد.

وقال القحطاني : إن اليوم الوطني الـ 89 مناسبة خالدة ووقفة عظيمة نعيش من خلالها عبق الماضي، ونعتز بالحاضر، ونستشرف المستقبل، ونستلهم العبر والدروس مـن القصص البطـولية التي سطرها مؤسس هذه البـلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه- وواصل إكمال فصولها من بعده أبناؤه البررة.

وأشاد القحطاني بما يحظى به القطاع الثالث من دعم واهتمام وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مما يسهم في تطوير منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لتكون رافداً مهماً من روافد التنمية في المملكة، وذلك إيماناً بدورها في تطويره وتحقيق الأهداف المرجوة منها في تلبية احتياجات المنتسبين لهذه الجمعيات الخيرية, مضيفاً أن جمعية "رؤية" تعد في مقدمة الجمعيات التي تعتز بهذا الدعم غير المحدود, مما مكّنها من أداء مهامها وتحقيق رسالتها على أكمل وجه.

// انتهى //

15:16ت م

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