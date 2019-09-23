اليوم الوطني / مدير جامعة بيشة: الملك المؤسس نقل الوطن إلى واحة الأمن والأمان



أبها 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أشاد معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي بما حققه الوطن من إنجازات حضارية وتنموية متعددة ومشروعات عملاقة وبرامج تطويرية مستمرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ، الذي استطاع بتوفيق الله من نقل حياة العوز والحاجة وقلة الإمكانات، إلى واحة من الأمن والأمان والعيش الرغيد والمشروعات التنموية الشاملة في كل أرجاء الوطن.

وقال الدكتور نقادي: إن المناسبة الـ 89 لليوم الوطني للمملكة العربية

وأشار معالي مدير جامعة بيشة إلى القفزات التي حققتها الجامعة على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي بالإضافة إلى العمل الإداري وتأهيل المباني والقاعات الدراسية في المجمع الأكاديمي بالمحافظة أو في محافظات بلقرن والنماص وتثليث، وذلك في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الذي تحظى به الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والذي يأتي امتداداً لدعم المؤسسات الأكاديمية للقيام بدورها على أكمل وجه.

ورفع معاليه باسمه واسم جميع منسوبي جامعة بيشة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللأسرة المالكة ولكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة. سائلاً الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار ويوفق قيادة هذه البلاد المباركة لكل ما فيه خير البلاد والعباد.

// انتهى //

15:11ت م

0181



أبها 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأشاد معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي بما حققه الوطن من إنجازات حضارية وتنموية متعددة ومشروعات عملاقة وبرامج تطويرية مستمرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ، الذي استطاع بتوفيق الله من نقل حياة العوز والحاجة وقلة الإمكانات، إلى واحة من الأمن والأمان والعيش الرغيد والمشروعات التنموية الشاملة في كل أرجاء الوطن.وقال الدكتور نقادي: إن المناسبة الـ 89 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تأتي لتعيد لنا سيرة البطل المؤسس الفذّ وما قام به من أجل تطور البلاد ونهضتها وعزة شعبها، حيث سار أبناءه البررة من بعده على هذا النهج حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزـ حفظه الله ـ الذي تحققت من خلاله الكثير من المنجزات في شتى المجالات.وأشار معالي مدير جامعة بيشة إلى القفزات التي حققتها الجامعة على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي بالإضافة إلى العمل الإداري وتأهيل المباني والقاعات الدراسية في المجمع الأكاديمي بالمحافظة أو في محافظات بلقرن والنماص وتثليث، وذلك في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الذي تحظى به الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والذي يأتي امتداداً لدعم المؤسسات الأكاديمية للقيام بدورها على أكمل وجه.ورفع معاليه باسمه واسم جميع منسوبي جامعة بيشة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللأسرة المالكة ولكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة. سائلاً الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار ويوفق قيادة هذه البلاد المباركة لكل ما فيه خير البلاد والعباد.// انتهى //15:11ت م0181

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مدير جامعة بيشة: الملك المؤسس نقل الوطن إلى واحة الأمن والأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.