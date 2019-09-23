شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصل جدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي ، ومعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ملك البحرين يصل جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.