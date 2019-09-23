السعودية | تنسيق إيراني – حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية

المناطق-الرياض

يؤكد تلويح المتمردين الحوثيين بالسلام وعدم استهداف المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ إلى وجود تنسيق مع إيران لتهدية الغضب العالمي من استهداف إيران لشركة أرامكو التي تعتبر مصدر الامن العالمي للطاقة.

كما أن حديث إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة عن السلام بعد سابقة قصف منشآت نفطية سعودية وبعد موجة الغضب الدولي التي أثارتها تلك الحادثة، لا يعكس في نظر أغلب الملاحظين رغبة إيرانية في السلام، ولا يشي بتغير حقيقي في السلوك الإيراني بقدر ما يترجم مخاوف طهران من تحمّل تبعات الاعتداء على أمن الطاقة في العالم، ما يجعل أن “عرْضي” السلام الإيراني والحوثي مجرد مناورة للنفاذ من قضية قصف المنشآت السعودية من دون عقوبات، وفقا لما نشرته صحيفة العرب.

وقالت الصحيفة لوّحت إيران بالسلام مع دول المنطقة، وذلك في وقت قام فيه المتمردون الحوثيون المرتبطون عضويا بالسياسة الإيرانية بمبادرة تجاه المملكة العربية السعودية، أعلنوا بموجبها عن وقف استهدافهم لأهداف داخل أراضي المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأضافت: وبدا من خلال الخطوتين الإيرانية والحوثية أن الطرفين ينسّقان جهودهما لتجاوز تداعيات العدوان الأخير على منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة أرامكو وما نتج عنه من غضب دولي وما يمكن أن تنجر عنه من تبعات على إيران المتهمة الرئيسة في الاعتداء وعلى أذرعها في المنطقة، ومن ضمنها ميليشيا الحوثي التي تبنت قصف المنشآت النفطية السعودية في بقيق وخريص دون أن تنجح في إقناع مختلف الأطراف المهتمة بالموضوع بصدقية روايتها.

وتابعت: وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستذهب إلى اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك بمشروع تحالف الأمل والسلام في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته عدد من وسائل الإعلام الإيرانية.

وختمت الصحيفة بقولها إن مصدر سياسي خليجي، طلب عدم ذكر اسمه، إن حديث إيران عن السلام قد يكون متأخرا، مستبعدا أن يمر حدث من حجم الاستهداف الذي تعرضت له منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص دون عقاب دولي بطريقة ما، ومؤكدا أن تحديد طريقة الرد على القصف رهن التحقيقات الجارية بمشاركة أممية ودولية لتحديد المسؤوليات بدقة، ومعتبرا أن من ستثبت إدانته بالفعل “سيكون في وضع صعب”.