إطلاق اسم "الملك سلمان" على شارع المرسى بأبوظبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) بالعاصمة الإماراتية إلى اسم "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".
حضر إطلاق الاسم الجديد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والسفير السعودي ولفيف من مسؤولي الحكومة، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89.
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