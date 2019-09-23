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بحوزتهم 10 آلاف ريال.. سقوط عصابة عربية لسرقة عملاء البنوك في عمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
ألقت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة سلطنة عمان ممثلة في إدارة مكافحة الجريمة القبض على عصابة من جنسية عربية متخصصة في سرقة عملاء البنوك، وبحوزتهم مبلغ مالي يُقدر بعشرة آلاف ريال عماني.
وقالت الشرطة في بيان لها إن الأسلوب الجرمي للجناة تمثل في مراقبة عملاء البنوك أثناء خروجهم من البنك وخاصة من يحملون معهم أظرف بها مبالغ نقدية ومتابعتهم إلى أن تحين الفرصة المناسبة ومن ثم يقومون بكسر زجاج المركبة وسرقة محتوياتها والهروب إلى جهة غير معروفة.
ونصحت الشرطة المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم حمل مبالغ مالية نقدية بشكل لافت أو تركها بداخل المركبات، والإبلاغ الفوري في حالة التعرض لمواقف مشابهة.
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